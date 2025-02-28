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Лекция главреда Вечерних Ведомостей сорвана — он задержан до суда
Фото: Вечерние Ведомости
Стало известно, что главного редактора Вечерних Ведомостей Владислава Постникова сегодня из цепких объятий полиции не выпустят. Он задержан до проведения судебного процесса (то есть, как минимум до завтра).
Под постановлением о задержании Владислава Постникова стоит подпись сотрудника главного управления МВД РФ по Свердловской области Андрея Емеца. Как выяснил адвокат Георгий Краснов, выехавший в ОП №1, куда доставили Постникова, административное дело ведётся именно на областном уровне, а не районным или городским отделом полиции.
Вероятней всего дело по административной статье после главреда Вечерних Ведомостей будет рассматриваться (несмотря на выходной день) завтра, в субботу, в Кировском районном суде Екатеринбурга.
Меж тем, новость о задержании Владислава Постникова в Екатеринбурге вышла уже за пределы города и даже страны. Свои слова поддержки ему приходят от местных общественных движений, от жителей других городов, от вынужденных мигрантов, временно находящихся за пределами России. Вечерние Ведомости благодарят всех за неравнодушие и поддержку!
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Под постановлением о задержании Владислава Постникова стоит подпись сотрудника главного управления МВД РФ по Свердловской области Андрея Емеца. Как выяснил адвокат Георгий Краснов, выехавший в ОП №1, куда доставили Постникова, административное дело ведётся именно на областном уровне, а не районным или городским отделом полиции.
Вероятней всего дело по административной статье после главреда Вечерних Ведомостей будет рассматриваться (несмотря на выходной день) завтра, в субботу, в Кировском районном суде Екатеринбурга.
Меж тем, новость о задержании Владислава Постникова в Екатеринбурге вышла уже за пределы города и даже страны. Свои слова поддержки ему приходят от местных общественных движений, от жителей других городов, от вынужденных мигрантов, временно находящихся за пределами России. Вечерние Ведомости благодарят всех за неравнодушие и поддержку!
Для получения более оперативной информации вы можете подписаться на наш телеграм-канал.
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