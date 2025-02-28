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Лекция главреда Вечерних Ведомостей сорвана — он задержан до суда

19.11 Пятница, 28 февраля 2025
Фото: Вечерние Ведомости
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Стало известно, что главного редактора Вечерних Ведомостей Владислава Постникова сегодня из цепких объятий полиции не выпустят. Он задержан до проведения судебного процесса (то есть, как минимум до завтра).

Под постановлением о задержании Владислава Постникова стоит подпись сотрудника главного управления МВД РФ по Свердловской области Андрея Емеца. Как выяснил адвокат Георгий Краснов, выехавший в ОП №1, куда доставили Постникова, административное дело ведётся именно на областном уровне, а не районным или городским отделом полиции.

Вероятней всего дело по административной статье после главреда Вечерних Ведомостей будет рассматриваться (несмотря на выходной день) завтра, в субботу, в Кировском районном суде Екатеринбурга.

Меж тем, новость о задержании Владислава Постникова в Екатеринбурге вышла уже за пределы города и даже страны. Свои слова поддержки ему приходят от местных общественных движений, от жителей других городов, от вынужденных мигрантов, временно находящихся за пределами России. Вечерние Ведомости благодарят всех за неравнодушие и поддержку!

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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12:28 Учёные УрФУ хотят выявлять онкологию на ранней стадии с помощью искусственном интеллекта
11:46 Клуб работодателей открылся в столице для преодоления вызовов на рынке труда
11:29 Загадочно пропавшую девушку из Полевского нашли в Ижевске
11:03 За посты с оправданием нацисткой идеологии будут судить 19-летнего жителя Свердловской области
10:36 Судьбу лошади Ивы решили в Свердловском областном суде
09:47 В Нижнем Тагиле будут судить таксиста за кражу 35 тысяч рублей у пьяного пассажира
08:52 За сутки в Свердловской области зарегистрировали почти полсотни ДТП
08:37 Верхнепышминский техуниверситет возглавил рейтинг свердловских вузов
21:16 За гибль ребёнка на строительстве газопровода в Талице ответит предприниматель
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