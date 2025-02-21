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В свердловском Минздраве высказались против запрета абортов в частных клиниках
Кадр из видео: ОТВ
Главный специалист по репродуктивному здоровью свердловского Минздрава Елена Квашнина выступила против запрета абортов в частных клиниках. Свою позицию она выразила на ОТВ в эфире программы «Акцент».
По её мнению, запрет на проведение абортов в частных клиниках не поможет, но их работу можно начать контролировать.
Напомним, ранее главный нарколог областного Минздрава выступал за запрет на проведение абортов в частных клиниках.
По её мнению, запрет на проведение абортов в частных клиниках не поможет, но их работу можно начать контролировать.
«Согласитесь, что в частной, что в государственной больнице выполняются и клинические рекомендации, и качество оказания медицинской помощи. Давайте, тогда будем выставлять точки контроля и контролировать это, чтобы все выполняли эти стандарты, чтобы женщине была гарантированно оказана качественная медицинская помощь»,
– считает Елена Квашнина.
Напомним, ранее главный нарколог областного Минздрава выступал за запрет на проведение абортов в частных клиниках.
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