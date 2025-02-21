В свердловском Минздраве высказались против запрета абортов в частных клиниках

– считает Елена Квашнина.

«Согласитесь, что в частной, что в государственной больнице выполняются и клинические рекомендации, и качество оказания медицинской помощи. Давайте, тогда будем выставлять точки контроля и контролировать это, чтобы все выполняли эти стандарты, чтобы женщине была гарантированно оказана качественная медицинская помощь»,