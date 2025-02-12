Главный нарколог Свердловской области поддержал запрет на аборты в частных клиниках

– пояснил Забродин.

«Желание сделать аборт может быть вызвано какой-то характерологической, личностной реакцией, а может быть вызвано обстоятельствами очень серьёзными, например, патологией плода или это беременность, возникшая по независящем от человека обстоятельствам. Тут психологически всё ясно и понятно. А если это реакция, то лучше всего подождать. Как правило, женщина понимает всё, если ей хорошо и правильно, и красиво объяснить, то она отказывается от своего решения чаще всего»,