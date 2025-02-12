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Главный нарколог Свердловской области поддержал запрет на аборты в частных клиниках

09.42 Пятница, 21 февраля 2025
Кадр из видео: ОТВ
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Главный нарколог Минздрава Свердловской области, член общественного совета при ГУ МВД России по региону Олег Забродину выступил за запрет на проведение абортов в частных клиниках.

Свою позицию он выразил в эфире программы «Акцент» на ОТВ, которая была посвящена запрету продажи вейпов и электронных сигарет. К концу выпуска ведущая затронула не менее щепетильную тему и спросила мнение специалиста. Олег Забродин согласился с идей запрета и объяснил, почему он придерживается такого мнения.

«Желание сделать аборт может быть вызвано какой-то характерологической, личностной реакцией, а может быть вызвано обстоятельствами очень серьёзными, например, патологией плода или это беременность, возникшая по независящем от человека обстоятельствам. Тут психологически всё ясно и понятно. А если это реакция, то лучше всего подождать. Как правило, женщина понимает всё, если ей хорошо и правильно, и красиво объяснить, то она отказывается от своего решения чаще всего»,

– пояснил Забродин.


С его слов, в частных клиниках так не работают, и сделать аборт там проще, так как ограничений меньше.

Олег Забродин выразил убеждение, что врачи, которые быстро соглашаются сделать эту процедуру, не думают о человеке и последствиях, которые могут быть после аборта.

Он также заявил, что женщины идут в частные клиники делать аборт, так как в государственных им отказывают из-за отсутствия медицинских показаний, ожидая, что личное желание через какое-то время исчезнет.

«Личное желание может исчезнуть. Если не исчезло, значит, надо ещё раз попробовать. Но это очень редкие случаи»,

– сказал нарколог.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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09:42 Главный нарколог Свердловской области поддержал запрет на аборты в частных клиниках
08:12 В Екатеринбурге обвиняемым в подготовке теракта подросткам продлили содержание в СИЗО
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15:49 Суд внезапно не стал выносить приговор экс-директору первоуральского «Водоканала»
15:30 Жестоко расправившегося с подругой летом 2023 год подростку вынесли приговор
15:12 В Академическом районе Екатеринбурга появятся пять новых автобусных остановок
14:54 БФ «Дети России» вместе с ХК «Автомобилист» организуют в КРК «Уралец» два благотворительных матча
13:43 22 февраля в центре Екатеринбурга ограничат движение
13:26 СМИ сообщают об эвакуации первоуральского суда
12:55 Поломка выпущенного в Екатеринбург «Львёнка» вновь парализовала трамвайное движение
12:32 Двое детей пострадали в ДТП на Восточной в Екатеринбурге
12:17 Екатеринбург попал в топ-10 городов по использованию электромобилей
11:35 В Нижнем Тагиле обсудили проблему неработающих бассейнов в школах и детсадах
11:04 Похитившей сына обидчицы жительнице Каменска-Уральского вынесли приговор
10:27 У екатеринбургского зоопарка может появиться новая площадка
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