Возрастное ограничение 18+
Главный нарколог Свердловской области поддержал запрет на аборты в частных клиниках
Кадр из видео: ОТВ
Главный нарколог Минздрава Свердловской области, член общественного совета при ГУ МВД России по региону Олег Забродину выступил за запрет на проведение абортов в частных клиниках.
Свою позицию он выразил в эфире программы «Акцент» на ОТВ, которая была посвящена запрету продажи вейпов и электронных сигарет. К концу выпуска ведущая затронула не менее щепетильную тему и спросила мнение специалиста. Олег Забродин согласился с идей запрета и объяснил, почему он придерживается такого мнения.
С его слов, в частных клиниках так не работают, и сделать аборт там проще, так как ограничений меньше.
Олег Забродин выразил убеждение, что врачи, которые быстро соглашаются сделать эту процедуру, не думают о человеке и последствиях, которые могут быть после аборта.
Он также заявил, что женщины идут в частные клиники делать аборт, так как в государственных им отказывают из-за отсутствия медицинских показаний, ожидая, что личное желание через какое-то время исчезнет.
Свою позицию он выразил в эфире программы «Акцент» на ОТВ, которая была посвящена запрету продажи вейпов и электронных сигарет. К концу выпуска ведущая затронула не менее щепетильную тему и спросила мнение специалиста. Олег Забродин согласился с идей запрета и объяснил, почему он придерживается такого мнения.
«Желание сделать аборт может быть вызвано какой-то характерологической, личностной реакцией, а может быть вызвано обстоятельствами очень серьёзными, например, патологией плода или это беременность, возникшая по независящем от человека обстоятельствам. Тут психологически всё ясно и понятно. А если это реакция, то лучше всего подождать. Как правило, женщина понимает всё, если ей хорошо и правильно, и красиво объяснить, то она отказывается от своего решения чаще всего»,
– пояснил Забродин.
С его слов, в частных клиниках так не работают, и сделать аборт там проще, так как ограничений меньше.
Олег Забродин выразил убеждение, что врачи, которые быстро соглашаются сделать эту процедуру, не думают о человеке и последствиях, которые могут быть после аборта.
Он также заявил, что женщины идут в частные клиники делать аборт, так как в государственных им отказывают из-за отсутствия медицинских показаний, ожидая, что личное желание через какое-то время исчезнет.
«Личное желание может исчезнуть. Если не исчезло, значит, надо ещё раз попробовать. Но это очень редкие случаи»,
– сказал нарколог.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию