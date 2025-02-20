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Более миллиона рублей пожертвовали зрители благотворительных хоккейных матчей в Екатеринбурге
Фото предоставлено организаторами
В Екатеринбурге подвели итоги благотворительных матчей, которые организовывали благотворительный фонд «Дети России» совместно с хоккейным клубом «Автомобилист» в КРК «Уралец».
Как рассказали организаторы Вечерним ведомостям, по итогам матчей с «Амуром» (20 февраля) и «Северсталью» (22 февраля) удалось собрать 1 052 948 рублей. Все эти деньги пойдут на обновление технологической базы Центра детской онкологии и гематологии ОДКБ Екатеринбурга. Напомним, благотворительные игры были приурочены к Международному дню борьбы с детским раком.
Во время игр болельщики и гости могли приобрести сувениры из специальной линейки. В обмен на пожертвования благотворителям дарили шайбы, игрушки, бутылочки для воды, браслеты и наклейки, над созданием которых работали команды Анатолий Голышев и защитник «Автомобилиста» Максим Осипов с пациентами детского онкоцентра. Вместе они лепили из пластилина фигуры на хоккейную тематику, чтобы потом поделки вошли в дизайн сувениров и джерси, в которых хоккеисты команды выходили на раскатку.
Организаторы подчеркивают, что оборудование для лаборатории детского онкоцентра – это шанс для многих пациентов справиться с болезнью в кратчайшие сроки в родных стенах. Новое оборудование позволяет более оценивать состояние и подбирать терапию прямо в больнице, не теряя времени на отправку образцов в столичные центры для диагностики.
За семь лет проведения совместных благотворительных акций в поддержку детского онкоцентра Екатеринбурга ХК «Автомобилист» и БФ «Дети России» собрали на обновление технологической базы клиники 5 305 361 рубль.
Подробную информацию об оборудовании для Центра детской онкологии и гематологии ОДКБ Екатеринбурга, на которое ведётся сбор, можно на сайте благотворительного проекта «Ты ему нужен».
Как рассказали организаторы Вечерним ведомостям, по итогам матчей с «Амуром» (20 февраля) и «Северсталью» (22 февраля) удалось собрать 1 052 948 рублей. Все эти деньги пойдут на обновление технологической базы Центра детской онкологии и гематологии ОДКБ Екатеринбурга. Напомним, благотворительные игры были приурочены к Международному дню борьбы с детским раком.
Во время игр болельщики и гости могли приобрести сувениры из специальной линейки. В обмен на пожертвования благотворителям дарили шайбы, игрушки, бутылочки для воды, браслеты и наклейки, над созданием которых работали команды Анатолий Голышев и защитник «Автомобилиста» Максим Осипов с пациентами детского онкоцентра. Вместе они лепили из пластилина фигуры на хоккейную тематику, чтобы потом поделки вошли в дизайн сувениров и джерси, в которых хоккеисты команды выходили на раскатку.
«Это добрая совместная традиция фонда и клуба, которая приносит огромную радость, потому что мы встречаем вовлечённых людей. Вновь убеждаемся, что у нашей любимой спортивной команды благородные и отзывчивые фанаты. Они не только искренне, энергично болеют за игроков, но и делятся душевным теплом с нашими подопечными»,
– отметила директор фонда «Дети России» Юлия Нутенко.
Организаторы подчеркивают, что оборудование для лаборатории детского онкоцентра – это шанс для многих пациентов справиться с болезнью в кратчайшие сроки в родных стенах. Новое оборудование позволяет более оценивать состояние и подбирать терапию прямо в больнице, не теряя времени на отправку образцов в столичные центры для диагностики.
За семь лет проведения совместных благотворительных акций в поддержку детского онкоцентра Екатеринбурга ХК «Автомобилист» и БФ «Дети России» собрали на обновление технологической базы клиники 5 305 361 рубль.
Подробную информацию об оборудовании для Центра детской онкологии и гематологии ОДКБ Екатеринбурга, на которое ведётся сбор, можно на сайте благотворительного проекта «Ты ему нужен».
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