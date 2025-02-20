Более миллиона рублей пожертвовали зрители благотворительных хоккейных матчей в Екатеринбурге

– отметила директор фонда «Дети России» Юлия Нутенко.

«Это добрая совместная традиция фонда и клуба, которая приносит огромную радость, потому что мы встречаем вовлечённых людей. Вновь убеждаемся, что у нашей любимой спортивной команды благородные и отзывчивые фанаты. Они не только искренне, энергично болеют за игроков, но и делятся душевным теплом с нашими подопечными»,