В Полевском пропала 17-летняя девушка

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Полевском ищут 17-летнюю Викторию Хайретдинову, пропавшую накануне. Ориентировку на неё публикуют поисковые отряды «ЛизаАлерт» и «Прорыв».Девочка ростом 164 сантиметра, худощавого телосложения, с карими глазами, тёмно-русыми волосами. Была одета в чёрную куртку, голубые джинсы, светло-сырые сапоги и бежевую шапку.В розыске пропавшей участвует отдел МВД Полевского. Всех, кто может знать что-либо о её местонахождении, просят звонить по номеру +7 34350 3-43-40 или 102.