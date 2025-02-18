Возрастное ограничение 18+
У екатеринбургского кота «из форточки» состояние ухудшилось
Фото: телеграм-канал «Клякса» / t.me/klyaksa_priyut
Дурные новости о чёрном красавце-коте, который имел несчастье застрять в форточке. У животного с краш-синдромом открылось внутреннее кровотечение.
О внутреннем кровотечении кота сообщили в екатеринбургском зооприюте «Клякса», который взял несчастного под свою опеку. Ветврачам пришлось срочно прибегать к дополнительным мерам по спасению пациента. Так, коту сделали переливание крови, и состояние его удалось стабилизировать. Но одной такой процедурой не обойтись. Кот продолжает оставаться в стационаре ветклиники доктора Тебенькова, где получает необходимое лечение.
Напомним, кота, застрявшего в форточке, принесли к ветврачам хозяева. Но узнав, что отказавшие после долгого пережатия кровообращения лапы если и восстановят свои функции, они от питомца отказались. Тогда-то он и попал под опеку «Кляксы», которой не впервой брать на себя хлопоты об «отказниках». Помимо отказала лап у кота обнаружились болевой синдром и проблемы с почками. Его оставляли в стационаре до 21 февраля, но в связи с ухудшением состояния он побудет под круглосуточным наблюдением ветеринаров ещё какое-то время.
Чтобы помочь «Кляксе» в оплате лечения краш-кота и в оплате долгов за лечение других животных можно воспользоваться следующими реквизитами:
О внутреннем кровотечении кота сообщили в екатеринбургском зооприюте «Клякса», который взял несчастного под свою опеку. Ветврачам пришлось срочно прибегать к дополнительным мерам по спасению пациента. Так, коту сделали переливание крови, и состояние его удалось стабилизировать. Но одной такой процедурой не обойтись. Кот продолжает оставаться в стационаре ветклиники доктора Тебенькова, где получает необходимое лечение.
Напомним, кота, застрявшего в форточке, принесли к ветврачам хозяева. Но узнав, что отказавшие после долгого пережатия кровообращения лапы если и восстановят свои функции, они от питомца отказались. Тогда-то он и попал под опеку «Кляксы», которой не впервой брать на себя хлопоты об «отказниках». Помимо отказала лап у кота обнаружились болевой синдром и проблемы с почками. Его оставляли в стационаре до 21 февраля, но в связи с ухудшением состояния он побудет под круглосуточным наблюдением ветеринаров ещё какое-то время.
Чтобы помочь «Кляксе» в оплате лечения краш-кота и в оплате долгов за лечение других животных можно воспользоваться следующими реквизитами:
карты ВТБ и Тинькофф привязаны к номеру 89126025666 Андрей Владимирович Б. (Директор БФПТЖ «Клякса»)
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО),
корреспондентский счет
№ 30101810145250000411,
БИК 044525411,
ИНН банка 7702070139,
КПП банка 770943002
ОКПО 01929672
Расчетный счет
40701810700630000007, ИНН 6678106326, КПП 667801001
Благотворительный фонд «Клякса»
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО),
корреспондентский счет
№ 30101810145250000411,
БИК 044525411,
ИНН банка 7702070139,
КПП банка 770943002
ОКПО 01929672
Расчетный счет
40701810700630000007, ИНН 6678106326, КПП 667801001
Благотворительный фонд «Клякса»
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию