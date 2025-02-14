Котика с «отключившимся» задними лапами пытается выходить екатеринбургский зооприют

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Вечерние Ведомости уже неоднократно писали о том, что приоткрытые пластиковые окна часто становятся ловушкой для кошек. И в зрелище того, как застрявшая кошка пытается выбраться из этой ловушки, нет ничего смешного, как кому-то может показаться. Даже выбравшееся из пластиковой западни животное ждут тяжёлые последствия, а во многих случаях — гибель.Разумеется, ветеринарные клиники наблюдают наплыв кошек с краш-синдромом (такой диагноз ставится почти всем освобождённым из окон питомцам) в тёплые времена года. Но аномалии нынешней уральской зимы привели, в частности, к тому, что «форточники» стали попадать к ветеринарам до наступления весны. Один из таких оказался сейчас на попечении екатеринбургского зооприюта «Клякса» — хозяева вытащили котейку из пластиковой западни, но когда узнали, какие проблемы со здоровьем пребывание его там вызвало, попросту от животного отказались.В ветклинике доктора Тебенькова бедолаге поставили диагнозы, связанные с долгим пережатием внутренних органов и затруднённым кровообращением. У кота отказали обе задние лапы, появился болевой синдром, а на фоне краш-синдрома возникли и проблемы с почками. Вдобавок ко всему, у кота из-за такого состояния отсутствует аппетит и его приходится кормить принудительно. В связи с этим было принято решение как минимум до 21 февраля держать его на стационаре, где и покормят и острую почечную недостаточность снимут, и обезболят. Но, разумеется, всё это стоит денег, которые будут ложиться долгами на «Кляксу», взявшуюся опекать «форточника».Шансы у кота даже при таких осложнениях достаточно велики. Кошки «краш-синдромом» при должном уходе и лечении медленно, но восстанавливаются. Иногда функции организма, включая ходьбу приходят в норму, пусть и через несколько месяцев.А вот реквизиты для желающих оказать материальную помощь «краш-новичику» зооприюта и другим подопечным: