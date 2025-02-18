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Оплачивать проезд жетонами в метро Екатеринбурга можно будет ещё до 31 марта
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Оплачивать проезд жетонами в екатеринбургском метро можно будет до конца марта. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу метрополитена.
Продавать жетоны в кассах, напомним, перестали с 1 января 2025 года.
«Проход по ранее приобретенным жетонам сохраняется до 31 марта 2025 года»,
– приводит ответ информагентство.
Продавать жетоны в кассах, напомним, перестали с 1 января 2025 года.
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