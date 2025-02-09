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В Екатеринбурге разыскивают очевидцев прошлогоднего ДТП с пострадавшим ребёнком
Фото: ГИБДД Екатеринбурга
Госавтоинспекция Екатеринбурга обратилась к гражданам с просьбой помочь с поиском свидетелей ДТП, случившегося ещё в прошлом году. Нужны люди, видевшие произошедшие, 28 августа на улице Волгоградской.
Напомним, 28 августа 2024 года в 14.26 в Екатеринбурге на улице Волгоградской, возле дома №119 семилетняя девочка попала под машину. По предварительным данным, её сбил водитель автомобиля «Kia Rio», двигавшегося со стороны улицы Чкалова. Девочка в это время пересекала дорогу в неустановленном месте и, в результате столкновения, получила серьёзную травму головы. Малышку госпитализировали в 9 детскую городскую клиническую больницу.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о данном инциденте, просят обратиться по телефону +7 (950) 647-17-75 или в отдел ГИБДД по адресу: Екатеринбург, улица Степана Разина, 20.
Напомним, 28 августа 2024 года в 14.26 в Екатеринбурге на улице Волгоградской, возле дома №119 семилетняя девочка попала под машину. По предварительным данным, её сбил водитель автомобиля «Kia Rio», двигавшегося со стороны улицы Чкалова. Девочка в это время пересекала дорогу в неустановленном месте и, в результате столкновения, получила серьёзную травму головы. Малышку госпитализировали в 9 детскую городскую клиническую больницу.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о данном инциденте, просят обратиться по телефону +7 (950) 647-17-75 или в отдел ГИБДД по адресу: Екатеринбург, улица Степана Разина, 20.
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