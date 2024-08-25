В Екатеринбурге на Волгоградской девочка побежала через дорогу и попала под машину

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Вчера, 28 августа, в Екатеринбурге недалеко от 119-го дома на Волгоградской под машину попала семилетняя девочка, хотевшая перебежать через дорогу.Как рассказали Вечерним ведомостям в городской ГИБДД, девочку с ссадинами травмой головы увезли в больницу. В момент ДТП она была со своей старшей сестрой. Взрослых рядом не было. Со слов 63-летнего водителя, случайно сбившего ребёнка, он ехал со скоростью 40 километров в час, когда вдруг перед ним на дорогу выскочила одна из девочек. Он сразу стал тормозить, но наезда избежать не удалось.Сотрудники полиции намерены передать материалы аварии в ПДН и в территориальную комиссию по делам несовершеннолетних.«Госавтоинспекция города Екатеринбурга настоятельно рекомендует родителям контролировать досуг своих детей, ежедневно напоминать о Правилах безопасного поведения на дороге, объяснять опасности перехода в неустановленных местах, а также на своем личном примере показывать, где и как правильно следует осуществлять переход», – сказали в пресс-группе.