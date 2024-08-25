Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге на Волгоградской девочка побежала через дорогу и попала под машину
Фото: ГИБДД Екатеринбурга
Вчера, 28 августа, в Екатеринбурге недалеко от 119-го дома на Волгоградской под машину попала семилетняя девочка, хотевшая перебежать через дорогу.
Как рассказали Вечерним ведомостям в городской ГИБДД, девочку с ссадинами травмой головы увезли в больницу. В момент ДТП она была со своей старшей сестрой. Взрослых рядом не было. Со слов 63-летнего водителя, случайно сбившего ребёнка, он ехал со скоростью 40 километров в час, когда вдруг перед ним на дорогу выскочила одна из девочек. Он сразу стал тормозить, но наезда избежать не удалось.
Сотрудники полиции намерены передать материалы аварии в ПДН и в территориальную комиссию по делам несовершеннолетних.
«Госавтоинспекция города Екатеринбурга настоятельно рекомендует родителям контролировать досуг своих детей, ежедневно напоминать о Правилах безопасного поведения на дороге, объяснять опасности перехода в неустановленных местах, а также на своем личном примере показывать, где и как правильно следует осуществлять переход», – сказали в пресс-группе.
Как рассказали Вечерним ведомостям в городской ГИБДД, девочку с ссадинами травмой головы увезли в больницу. В момент ДТП она была со своей старшей сестрой. Взрослых рядом не было. Со слов 63-летнего водителя, случайно сбившего ребёнка, он ехал со скоростью 40 километров в час, когда вдруг перед ним на дорогу выскочила одна из девочек. Он сразу стал тормозить, но наезда избежать не удалось.
Сотрудники полиции намерены передать материалы аварии в ПДН и в территориальную комиссию по делам несовершеннолетних.
«Госавтоинспекция города Екатеринбурга настоятельно рекомендует родителям контролировать досуг своих детей, ежедневно напоминать о Правилах безопасного поведения на дороге, объяснять опасности перехода в неустановленных местах, а также на своем личном примере показывать, где и как правильно следует осуществлять переход», – сказали в пресс-группе.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Екатеринбурге автомобиль сбил пешехода: мужчина погиб на месте
25 августа 2024
25 августа 2024
Двое взрослых и один ребёнок пострадали в ДТП под Нижним Тагилом
21 августа 2024
21 августа 2024