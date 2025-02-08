Ехавшим трое суток при жаре до +40°C пассажирам поезда «Имеретинский курорт – Екатеринбург» вернули деньги

– говорится в сообщении транспортной прокуратуры.

«Установлено, что вопреки требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства в одном из вагонов пассажирского поезда №523 сообщением "Екатеринбург-Имеретинский курорт", в котором ехала организованная группа детей, ввиду неисправности системы кондиционирования воздуха температура на протяжении двух суток значительно превышала нормативную +36 °C»,