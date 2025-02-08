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Ехавшим трое суток при жаре до +40°C пассажирам поезда «Имеретинский курорт – Екатеринбург» вернули деньги
Фото: читатель Вечерних ведомостей
Уральская транспортная прокуратура сообщила, что пассажирам, ехавшим летом 2024 года на поезде по маршруту «Имеретинский курорт – Екатеринбург» трое суток при жаре до +40°C вернули деньги.
Напомним, что в одном из вагонов, в котором с детьми возвращались домой с Юга России не работал кондиционер. Кроме того, со слов пассажиров, в их вагоне не было воды. О том, как нелегко пришлось в пути мы писали здесь.
Сегодня, 17 февраля, ведомство сообщило о результатах проверки, которую провели после того, как об изнурительной поездке заговорили в СМИ.
По итогам проверки начальник пункта технического обслуживания был привлечен к ответственности по статье 14.4 КоАП РФ (оказание услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов) и оштрафован. Также с уральского филиала АО «Федеральная пассажирская компания» взыскана стоимость билетов и моральная компенсация на общую сумму 120 тысяч рублей.
Кроме этого, сообщается, что кондиционер в вагоне починили.
Напомним, что в одном из вагонов, в котором с детьми возвращались домой с Юга России не работал кондиционер. Кроме того, со слов пассажиров, в их вагоне не было воды. О том, как нелегко пришлось в пути мы писали здесь.
Сегодня, 17 февраля, ведомство сообщило о результатах проверки, которую провели после того, как об изнурительной поездке заговорили в СМИ.
«Установлено, что вопреки требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства в одном из вагонов пассажирского поезда №523 сообщением "Екатеринбург-Имеретинский курорт", в котором ехала организованная группа детей, ввиду неисправности системы кондиционирования воздуха температура на протяжении двух суток значительно превышала нормативную +36 °C»,
– говорится в сообщении транспортной прокуратуры.
По итогам проверки начальник пункта технического обслуживания был привлечен к ответственности по статье 14.4 КоАП РФ (оказание услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов) и оштрафован. Также с уральского филиала АО «Федеральная пассажирская компания» взыскана стоимость билетов и моральная компенсация на общую сумму 120 тысяч рублей.
Кроме этого, сообщается, что кондиционер в вагоне починили.
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