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Пассажиры поезда, следовавшего в Екатеринбург с Юга России, вынуждены были ехать трое суток в жаре до +40

12.11 Понедельник, 22 июля 2024
Фото предоставлено читательницей «Вечерних ведомостей»
Пассажиры поезда «Имеретинский курорт — Екатеринбург» (следует в столицу Урала из посёлка Сириус), вернувшиеся на прошлой неделе с отдыха на Черноморском побережье России, сообщили в редакцию «Вечерних ведомостей» об ужасных условиях в вагоне этого поезда, прислав в подтверждение массу фото и видео.

Как рассказала «Вечерним ведомостям» одна из пассажирок, только после отправления поезда пассажиры вагона №13 узнали, что в этом вагоне не работает кондиционер. При этом при покупке билетов она выбирала для семьи вагон с кондиционером. Билеты, к слову, недешёвые.

Заплатили за билеты 38 500 рублей и рассчитывали на комфортные условия, а получили это,

— сказала Екатерина.


В итоге из-за установившейся на Юге России жары поездка в вагоне без кондиционера превратилась в настоящее испытание, — говорят, пассажиры, — днём температура в вагоне поднималась до +39℃, ночью опускалась всего лишь до +32℃.


Самая низкая температура, до которой воздух охлаждался ночью, составляла +32℃. Фото: читатель «Вечерних ведомостей»


Для того чтобы облегчить ужасные условия для пассажиров, проводники пошли на беспрецедентные меры — аварийно сняли рамы в коридоре вагона. В итоге дети и домашние животные сели у этих открытых окон во время движения поезда, подвергая себя опасности.


Во время движения поезда дети и домашние животные толпились у окон с выставленными рамами для того чтобы более легко переносить жару. Фото: читатель «Вечерних ведомостей»


Мальчику, ехавшему со мной в купе, стало плохо настолько, что он лежал весь в поту, мать обтирала его горячим влажным полотенцем, так как отказали даже в том, чтобы дать новый комплект белья. Ребёнок буквально находился в луже. Бедные собаки лежали, не в силах пошевелиться, страдая от обезвоживания.

— поделился один из пассажиров поезда



Для того, чтоб хотя бы как-то облегчить нелёгкую участь пассажиров, проводники согласились аварийно снять окна. Фото: читатель «Вечерних ведомостей»


Кроме того, пассажиры утверждают, что в вагоне не было воды, а влажная уборка за трое суток в вагоне с неработающим кондиционером не проводилась ни разу.



После массовых жалоб начальнику поезда пассажиров злополучного вагона на время всё-таки «переселили» в плацкартный вагон, где работал кондиционер.

Я твёрдо убеждена в том, что люди, ответственные за то, чтобы выпустить поезд в таком состоянии, должны понести ответственность, так как налицо халатное отношение виновных, могущее повлечь за собой угрозу здоровью и жизни людей,

— сказала «Вечерним ведомостям» пассажирка


В пресс-службе АО «Федеральная пассажирская компания» не ответили на звонок корреспондента veved.ru. Мы направили письменный запрос перевозчику. Ответ будет опубликован сразу, как только мы его получим.

Пассажиры поезда сказали «Вечерним ведомостям», что объединились, чтобы написать жалобы в Роспотребнадзор и транспортную прокуратуру. Перевозчик, по их словам, предоставлять какую-либо компенсацию или хотя бы просто официально извиниться отказался.

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Владислав Постников © Вечерние ведомости


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13:45 Глава СК поручил разобраться в ситуации жительницы Нижнего Тагила, попросившей о помощи из-за угроз
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