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Забор на берегу Городского пруда в Екатеринбурге установили для благоустройства набережной

12.58 Понедельник, 17 февраля 2025
Фото: Вечерние ведомости
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Забор на берегу Городского пруда в Екатеринбурге, который появился под Макаровским мостом, начали возводить для благоустройства набережной.

Как и предполагали Вечерние ведомости, ограждение ставил «Брусника». Информацию нам подтвердили в пресс-службе девелопера.

«Мы установили забор для выполнения работ по благоустройству набережной. Проход под мостом закрыт не будет»

– сообщили в «Бруснике».


В 2024 году «Брусника» сообщала о планах благоустроить набережную выше Макаровского моста, где будет производиться застройка в рамках КРТ. Концепция была озвучена представителем девелопера на заседании Совета неравнодушных 1 августа.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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11:11 Авария со смертельным исходом произошла в Ирбитском районе
10:25 Прокуратура начала проверку в связи с нападением собачьей стаи на женщину в Екатеринбурге
10:10 В Нижнем Тагиле лишённый водительских прав сел за руль и устроил в ДТП
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11:58 Жизни трёх человек унесли пожары в Свердловской области за минувшие сутки
10:12 В Красноуральске легковушка не пропустила тепловоз
17:10 Прокуратура организовала проверку после коммунальной аварии, оставившей без воды 11 домов в Верхней Салде
16:55 В Екатеринбурге суд отправил под арест врача, обвиняемого в сексуализированном насилии над ребёнком
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