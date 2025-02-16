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Забор на берегу Городского пруда в Екатеринбурге установили для благоустройства набережной
Фото: Вечерние ведомости
Забор на берегу Городского пруда в Екатеринбурге, который появился под Макаровским мостом, начали возводить для благоустройства набережной.
Как и предполагали Вечерние ведомости, ограждение ставил «Брусника». Информацию нам подтвердили в пресс-службе девелопера.
В 2024 году «Брусника» сообщала о планах благоустроить набережную выше Макаровского моста, где будет производиться застройка в рамках КРТ. Концепция была озвучена представителем девелопера на заседании Совета неравнодушных 1 августа.
Как и предполагали Вечерние ведомости, ограждение ставил «Брусника». Информацию нам подтвердили в пресс-службе девелопера.
«Мы установили забор для выполнения работ по благоустройству набережной. Проход под мостом закрыт не будет»
– сообщили в «Бруснике».
В 2024 году «Брусника» сообщала о планах благоустроить набережную выше Макаровского моста, где будет производиться застройка в рамках КРТ. Концепция была озвучена представителем девелопера на заседании Совета неравнодушных 1 августа.
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