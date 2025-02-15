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В Екатеринбурге до лета закроют движение по мосту на Куйбышева
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге с 24 февраля по 10 июня 2025 года планируют частично закрыть движение по мосту на улице Куйбышева. Под ним планируется строительство пешеходного туннеля.
Перекрытие планируется на нечётной стороне моста от улицы Горького к улице 8 Марта. При этом на движение трамваев перекрытие не скажется.
Напомним, о планах сделать под мостом на Куйбышева пешеходный туннель говорили ещё в октябре прошлого года. Сам туннель планируют построить до конца 2025 года.
«Движение закрыто в связи с проведением работ по строительству пешеходного тоннеля под улицей Куйбышева в районе моста через реку Исеть. Подрядчик - ООО "ГУДСР"»,
– говорится на информационной карте городского портала.
Перекрытие планируется на нечётной стороне моста от улицы Горького к улице 8 Марта. При этом на движение трамваев перекрытие не скажется.
Напомним, о планах сделать под мостом на Куйбышева пешеходный туннель говорили ещё в октябре прошлого года. Сам туннель планируют построить до конца 2025 года.
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