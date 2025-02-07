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Мэр подписал ряд постановлений о новых дорогах в Академическом районе Екатеринбурга
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
В понедельник, 10 февраля, мэр Екатеринбурга Орлов подписал сразу несколько постановлений, касающихся дальнейшей застройки Академического административного района. Согласно этим документам, администрация города готова заключить многомиллионные контракты с исполнителями.
В постановлении №248 говорится о необходимости заключить до конца 2028 года долгосрочный муниципальный контракт на строительство улицы Академика Ландау, в промежутке от улицы Академика Вавилова до улицы Амундсена. Цена сделки — почти миллиард рублей (969 522,50 тысяч рублей, как указано в документе). Примерно такая же сумма указана в следующем постановлении мэра, обязывающем в тот же срок заключить контракт на строительство улицы Амундсена, на участке от проспекта Академика Сахарова до Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги. Постановление под следующим порядковым номером (то есть, №250) касается строительства автомобильной дороги от улицы Академика Парина до улицы Академика Ландау. На это мэрия готова выделить 440 374,08 тысяч рублей до конца 2028 года.
Во всех трёх случаях задача по заключению контрактов возлагается на муниципальное казённое учреждение «Управление капитального строительства города Екатеринбурга». А контроль за исполнением постановлений Орлов возложил на своего зама Галямова.
Интересно совпало, что сразу вслед за подписанием трёх мэрских постановлений о строительстве новых автомобильных дорог по Академическому району обострилась ситуация с планирующейся застройкой Берёзовой рощи в этом районе. Нехватку дорог и частые автомобильные пробки называют защитники уголка природа среди причин, по которым они не хотят новой стройки на этом месте.
В постановлении №248 говорится о необходимости заключить до конца 2028 года долгосрочный муниципальный контракт на строительство улицы Академика Ландау, в промежутке от улицы Академика Вавилова до улицы Амундсена. Цена сделки — почти миллиард рублей (969 522,50 тысяч рублей, как указано в документе). Примерно такая же сумма указана в следующем постановлении мэра, обязывающем в тот же срок заключить контракт на строительство улицы Амундсена, на участке от проспекта Академика Сахарова до Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги. Постановление под следующим порядковым номером (то есть, №250) касается строительства автомобильной дороги от улицы Академика Парина до улицы Академика Ландау. На это мэрия готова выделить 440 374,08 тысяч рублей до конца 2028 года.
Во всех трёх случаях задача по заключению контрактов возлагается на муниципальное казённое учреждение «Управление капитального строительства города Екатеринбурга». А контроль за исполнением постановлений Орлов возложил на своего зама Галямова.
Интересно совпало, что сразу вслед за подписанием трёх мэрских постановлений о строительстве новых автомобильных дорог по Академическому району обострилась ситуация с планирующейся застройкой Берёзовой рощи в этом районе. Нехватку дорог и частые автомобильные пробки называют защитники уголка природа среди причин, по которым они не хотят новой стройки на этом месте.
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