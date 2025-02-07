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Мэр подписал ряд постановлений о новых дорогах в Академическом районе Екатеринбурга

21.27 Вторник, 11 февраля 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
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В понедельник, 10 февраля, мэр Екатеринбурга Орлов подписал сразу несколько постановлений, касающихся дальнейшей застройки Академического административного района. Согласно этим документам, администрация города готова заключить многомиллионные контракты с исполнителями.

В постановлении №248 говорится о необходимости заключить до конца 2028 года долгосрочный муниципальный контракт на строительство улицы Академика Ландау, в промежутке от улицы Академика Вавилова до улицы Амундсена. Цена сделки — почти миллиард рублей (969 522,50 тысяч рублей, как указано в документе). Примерно такая же сумма указана в следующем постановлении мэра, обязывающем в тот же срок заключить контракт на строительство улицы Амундсена, на участке от проспекта Академика Сахарова до Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги. Постановление под следующим порядковым номером (то есть, №250) касается строительства автомобильной дороги от улицы Академика Парина до улицы Академика Ландау. На это мэрия готова выделить 440 374,08 тысяч рублей до конца 2028 года.

Во всех трёх случаях задача по заключению контрактов возлагается на муниципальное казённое учреждение «Управление капитального строительства города Екатеринбурга». А контроль за исполнением постановлений Орлов возложил на своего зама Галямова.

Интересно совпало, что сразу вслед за подписанием трёх мэрских постановлений о строительстве новых автомобильных дорог по Академическому району обострилась ситуация с планирующейся застройкой Берёзовой рощи в этом районе. Нехватку дорог и частые автомобильные пробки называют защитники уголка природа среди причин, по которым они не хотят новой стройки на этом месте.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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19:19 Китайские бренды захватывают рынок смартфонов в Екатеринбурге
18:57 Пожилой водитель екатеринбургского автобуса получил приговор за гибель пассажирки
18:48 Треть вчерашних пожаров в Свердловской области были вызваны коротким замыканием
17:40 В Екатеринбурге прооперировали женщину с «фарфоровым» желчным пузырём
17:20 В Екатеринбурге на месяц приостановили работу хинкальной на улице Сулимова
17:08 Аллея Транспортных прокуроров появилась в уральской столице
16:19 В Екатеринбурге в пять раз сократили сроки для добровольного демонтажа нелегальных киосков
15:56 Повышение зарплат не помогло екатеринбургскому «Гортрансу» справиться с кадровым голодом
15:20 В нижнетагильской школе №69 семиклассницу пнул одноклассник
15:15 СМИ сообщают о драке в берёзовой роще в Екатеринбурге
14:15 500 писем от жителей Сысертского района передали в Генпрокуратуру
13:53 В Свердловском областном суде огласят дело «о бандитизме» этнической банды
13:05 В столице Урала для обсуждения проблем коммуникации встретятся журналисты и адвокаты
12:41 В Екатеринбурге предлагают вернуть киоски на остановках частным лицам
11:51 2026 год в Екатеринбурге может стать годом Уральского рока
11:08 В Екатеринбурге начали рубить Берёзовую рощу
10:11 СМИ сообщают о продлении дистанта в УГМУ из-за новых случаев ветрянки
09:34 В Екатеринбурге стартовала запись в детские лагеря на весенние каникулы
21:39 Стрелявшему по вагонам молодому екатеринбуржцу вынесли приговор
20:46 В минувшую субботу 20 тысяч екатеринбуржцев встали на лыжи
19:53 Авито ближе знакомит пользователей со службой поддержки
19:18 Из-за смертельного ДТП под Североуральском введено реверсивное движение
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