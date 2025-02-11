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Уже несколько стычек произошло из-за вырубки Берёзовой рощи в Екатеринбурге
Фото: Штаб Берёзовая роща
Сегодня в Екатеринбурге сильно накалилась ситуация вокруг Берёзовой рощи, что в самом молодом административных районов города — Академическом. Там, напомним, вопреки многочисленным протестам местных жителей, началась вырубка деревьев под грядущую стройку.
События сложились таким образом, что в памяти у горожан сразу всплыла история с планами другой застройки вопреки возражениям, а именно — ситуация в сквере возле Театра Драмы. Тогда напомним, на месте природного уголка ряд интересантов вознамерились построить храм (ну, и некоторые другие объекты «под шумок»), что вылилось в массовые протесты, появление «спортсменов», физические стычки и противостояние такой силы, что история вышла на всероссийский уровень и вынудила вмешиваться президента страны.
Что наблюдается с Берёзовой рощей? С одной стороны — екатеринбуржцы, которые требуют оставить в покое любимый многими уголок природы и чуть ли не единственное место в районе, где можно погулять на чистом воздухе. С другой — застройщик, компания с ну очень ограниченной ответственностью «Краснолесье», которой именно на месте деревьев непременно хочется воткнуть очередной архитектурный «шедевр». Споры между ними шли уже несколько лет, защитники природы уже и до суда дошли, но именно накануне судебного заседания в Берёзовой роще появились люди с бензопилами и экскаваторами в сопровождении крепких молодых людей, и принялись валить деревья. Цель очевидна — спешно уничтожить сам предмет спора, дабы и защищать было нечего, и судить — вроде бы — не о чем.
Такие нахрапистые методики со стороны особо наглых «строителей» горожанам, увы, уже хорошо знакомы по прошлым случаям с уничтожением исторических архитектурных сооружений и природных объектов. Поэтому сегодня защитники Берёзовой рощи не остались стоять в сторонке, пока деревья рубят, а пришли выяснить, есть ли у «лесорубов» разрешительные документы. В ответ получили глумливые отговорки и хамство. Дошло до физических стычек. Одному из защитников рощи пришлось даже обращаться за медицинской помощью.
Появление полиции страсти успокоило ненамного. Да, потасовки на этом прекратились, как и уже начавшаяся вырубка. При этом сотрудники не помешали представителям застройщика обнести спорную территорию забором, за которым неизвестно, что будет происходить ночью, под покровом темноты. Напротив, при попытках граждан помешать работам в Берёзовой роще пригрозили применить к ним силу, тем самым встав на сторону застройщика.
Во второй половине дня стало известно, что городская прокуратура заинтересовалась происходящим в Берёзовой роще и организовала проверку законности вырубки на данной территории.
Меж тем, защитники Берёзовой рощи утверждают, что так и не добились от рубщиков разрешительных документов. А при попытках получить комментарии в офисах застройщиках услышали уверения, что никаких рабочих на указанную территорию сегодня не направляли. Завтра они намереваются требовать от судьи принятия мер, которые бы помешали на время проведения судебного разбирательства любой деятельности на территории рощи.
События сложились таким образом, что в памяти у горожан сразу всплыла история с планами другой застройки вопреки возражениям, а именно — ситуация в сквере возле Театра Драмы. Тогда напомним, на месте природного уголка ряд интересантов вознамерились построить храм (ну, и некоторые другие объекты «под шумок»), что вылилось в массовые протесты, появление «спортсменов», физические стычки и противостояние такой силы, что история вышла на всероссийский уровень и вынудила вмешиваться президента страны.
Что наблюдается с Берёзовой рощей? С одной стороны — екатеринбуржцы, которые требуют оставить в покое любимый многими уголок природы и чуть ли не единственное место в районе, где можно погулять на чистом воздухе. С другой — застройщик, компания с ну очень ограниченной ответственностью «Краснолесье», которой именно на месте деревьев непременно хочется воткнуть очередной архитектурный «шедевр». Споры между ними шли уже несколько лет, защитники природы уже и до суда дошли, но именно накануне судебного заседания в Берёзовой роще появились люди с бензопилами и экскаваторами в сопровождении крепких молодых людей, и принялись валить деревья. Цель очевидна — спешно уничтожить сам предмет спора, дабы и защищать было нечего, и судить — вроде бы — не о чем.
Такие нахрапистые методики со стороны особо наглых «строителей» горожанам, увы, уже хорошо знакомы по прошлым случаям с уничтожением исторических архитектурных сооружений и природных объектов. Поэтому сегодня защитники Берёзовой рощи не остались стоять в сторонке, пока деревья рубят, а пришли выяснить, есть ли у «лесорубов» разрешительные документы. В ответ получили глумливые отговорки и хамство. Дошло до физических стычек. Одному из защитников рощи пришлось даже обращаться за медицинской помощью.
Появление полиции страсти успокоило ненамного. Да, потасовки на этом прекратились, как и уже начавшаяся вырубка. При этом сотрудники не помешали представителям застройщика обнести спорную территорию забором, за которым неизвестно, что будет происходить ночью, под покровом темноты. Напротив, при попытках граждан помешать работам в Берёзовой роще пригрозили применить к ним силу, тем самым встав на сторону застройщика.
Во второй половине дня стало известно, что городская прокуратура заинтересовалась происходящим в Берёзовой роще и организовала проверку законности вырубки на данной территории.
«Установлено, что в 2018 году АО «Дом РФ» с ООО «Специализированный застройщик «Краснолесье» заключен договор аренды земельного участка в границах улиц Академика Вонсовского – Чкалова – Краснолесья – Анатолия Мехренцева г. Екатеринбург площадью 264 937 кв.м., находящегося в федеральной собственности, для комплексного освоения территории, в рамках которого предусматривается, в том числе, жилищное и иное строительство. В соответствии с градостроительным законодательством, застройщиком разработана документация по планировке указанной территории. Постановлением администрации г. Екатеринбург утвержден вариант планировки территории, согласно которому сохранена большая часть озелененной территории, а именно 16,1 га», — говорится в сообщении от прокуратуры.
Меж тем, защитники Берёзовой рощи утверждают, что так и не добились от рубщиков разрешительных документов. А при попытках получить комментарии в офисах застройщиках услышали уверения, что никаких рабочих на указанную территорию сегодня не направляли. Завтра они намереваются требовать от судьи принятия мер, которые бы помешали на время проведения судебного разбирательства любой деятельности на территории рощи.
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