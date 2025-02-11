Возрастное ограничение 18+

Уже несколько стычек произошло из-за вырубки Берёзовой рощи в Екатеринбурге

20.50 Вторник, 11 февраля 2025
Фото: Штаб Берёзовая роща
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Сегодня в Екатеринбурге сильно накалилась ситуация вокруг Берёзовой рощи, что в самом молодом административных районов города — Академическом. Там, напомним, вопреки многочисленным протестам местных жителей, началась вырубка деревьев под грядущую стройку.

События сложились таким образом, что в памяти у горожан сразу всплыла история с планами другой застройки вопреки возражениям, а именно — ситуация в сквере возле Театра Драмы. Тогда напомним, на месте природного уголка ряд интересантов вознамерились построить храм (ну, и некоторые другие объекты «под шумок»), что вылилось в массовые протесты, появление «спортсменов», физические стычки и противостояние такой силы, что история вышла на всероссийский уровень и вынудила вмешиваться президента страны.

Что наблюдается с Берёзовой рощей? С одной стороны — екатеринбуржцы, которые требуют оставить в покое любимый многими уголок природы и чуть ли не единственное место в районе, где можно погулять на чистом воздухе. С другой — застройщик, компания с ну очень ограниченной ответственностью «Краснолесье», которой именно на месте деревьев непременно хочется воткнуть очередной архитектурный «шедевр». Споры между ними шли уже несколько лет, защитники природы уже и до суда дошли, но именно накануне судебного заседания в Берёзовой роще появились люди с бензопилами и экскаваторами в сопровождении крепких молодых людей, и принялись валить деревья. Цель очевидна — спешно уничтожить сам предмет спора, дабы и защищать было нечего, и судить — вроде бы — не о чем.

Такие нахрапистые методики со стороны особо наглых «строителей» горожанам, увы, уже хорошо знакомы по прошлым случаям с уничтожением исторических архитектурных сооружений и природных объектов. Поэтому сегодня защитники Берёзовой рощи не остались стоять в сторонке, пока деревья рубят, а пришли выяснить, есть ли у «лесорубов» разрешительные документы. В ответ получили глумливые отговорки и хамство. Дошло до физических стычек. Одному из защитников рощи пришлось даже обращаться за медицинской помощью.

Появление полиции страсти успокоило ненамного. Да, потасовки на этом прекратились, как и уже начавшаяся вырубка. При этом сотрудники не помешали представителям застройщика обнести спорную территорию забором, за которым неизвестно, что будет происходить ночью, под покровом темноты. Напротив, при попытках граждан помешать работам в Берёзовой роще пригрозили применить к ним силу, тем самым встав на сторону застройщика.

Во второй половине дня стало известно, что городская прокуратура заинтересовалась происходящим в Берёзовой роще и организовала проверку законности вырубки на данной территории.

«Установлено, что в 2018 году АО «Дом РФ» с ООО «Специализированный застройщик «Краснолесье» заключен договор аренды земельного участка в границах улиц Академика Вонсовского – Чкалова – Краснолесья – Анатолия Мехренцева г. Екатеринбург площадью 264 937 кв.м., находящегося в федеральной собственности, для комплексного освоения территории, в рамках которого предусматривается, в том числе, жилищное и иное строительство. В соответствии с градостроительным законодательством, застройщиком разработана документация по планировке указанной территории. Постановлением администрации г. Екатеринбург утвержден вариант планировки территории, согласно которому сохранена большая часть озелененной территории, а именно 16,1 га», — говорится в сообщении от прокуратуры.


Меж тем, защитники Берёзовой рощи утверждают, что так и не добились от рубщиков разрешительных документов. А при попытках получить комментарии в офисах застройщиках услышали уверения, что никаких рабочих на указанную территорию сегодня не направляли. Завтра они намереваются требовать от судьи принятия мер, которые бы помешали на время проведения судебного разбирательства любой деятельности на территории рощи.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Антон Каптелов © Вечерние ведомости


Поддержать редакцию

Похожие материалы
В Екатеринбурге начали рубить Берёзовую рощу
11 февраля 2025
СМИ сообщают о драке в берёзовой роще в Екатеринбурге
11 февраля 2025
К протестам жителей ЮЗа против новостройки власти Екатеринбурга не прислушались
07 февраля 2025
Подозрительные полуприцепы эвакуировали со стоянки оптики в Верхней Пышме после вмешательства депутата
10 февраля 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Быстро, удобно и выгодно: почему оплата через СБП изменила отношение уральцев к общественному транспорту

Ездить со скидкой в общественном транспорте можно весь 2025 год
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
21:27 Мэр подписал ряд постановлений о новых дорогах в Академическом районе Екатеринбурга
20:50 Уже несколько стычек произошло из-за вырубки Берёзовой рощи в Екатеринбурге
19:58 Екатеринбуржцев научат «читать» годичные кольца деревьев
19:19 Китайские бренды захватывают рынок смартфонов в Екатеринбурге
18:57 Пожилой водитель екатеринбургского автобуса получил приговор за гибель пассажирки
18:48 Треть вчерашних пожаров в Свердловской области были вызваны коротким замыканием
17:40 В Екатеринбурге прооперировали женщину с «фарфоровым» желчным пузырём
17:20 В Екатеринбурге на месяц приостановили работу хинкальной на улице Сулимова
17:08 Аллея Транспортных прокуроров появилась в уральской столице
16:19 В Екатеринбурге в пять раз сократили сроки для добровольного демонтажа нелегальных киосков
15:56 Повышение зарплат не помогло екатеринбургскому «Гортрансу» справиться с кадровым голодом
15:20 В нижнетагильской школе №69 семиклассницу пнул одноклассник
15:15 СМИ сообщают о драке в берёзовой роще в Екатеринбурге
14:15 500 писем от жителей Сысертского района передали в Генпрокуратуру
13:53 В Свердловском областном суде огласят дело «о бандитизме» этнической банды
13:05 В столице Урала для обсуждения проблем коммуникации встретятся журналисты и адвокаты
12:41 В Екатеринбурге предлагают вернуть киоски на остановках частным лицам
11:51 2026 год в Екатеринбурге может стать годом Уральского рока
11:08 В Екатеринбурге начали рубить Берёзовую рощу
10:11 СМИ сообщают о продлении дистанта в УГМУ из-за новых случаев ветрянки
09:34 В Екатеринбурге стартовала запись в детские лагеря на весенние каникулы
21:39 Стрелявшему по вагонам молодому екатеринбуржцу вынесли приговор
20:46 В минувшую субботу 20 тысяч екатеринбуржцев встали на лыжи
19:53 Авито ближе знакомит пользователей со службой поддержки
19:18 Из-за смертельного ДТП под Североуральском введено реверсивное движение
19:16 Подозрительные полуприцепы эвакуировали со стоянки оптики в Верхней Пышме после вмешательства депутата
Все новости Свердловской области
21:22 После проверок в России массово закрываются магазины красноярской сети «Светофор»
22:33 Убит бывший мэр Самары, восхищавшийся Екатеринбургом
11:02 Авито разработал блок вопросов для всероссийской онлайн-олимпиады по экологии
17:37 Полмиллиона рублей обещает Авито за обнаруженные на площадке баги
21:54 Активы крупнейшей в России логистической компании изъяли в пользу государства
21:02 Авито вошел в топ лучших ИТ-работодателей России
09:18 В Вашингтоне пассажирский самолет рухнул после столкновения с военным вертолетом
15:32 За год интерес к электрокарам с пробегом вырос почти на 10%
20:57 Эксперты рассказали о причинах, почему популярность строительства бань и саун в России растет в зимний сезон
18:05 В трёх города России заработала пилотная программа Авито по выкупу смартфонов
13:03 Пёс стал студентом красноярского университета
17:45 Авито будет помогать ММК с подготовкой кадров и профориентацией молодёжи
16:26 Представители рынка рассказали о преимуществе динамических рекламных блоков
16:01 Уфимка помогла бывшему, который ее регулярно бил, спрятать расчлененное тело нового приятеля
12:04 Байден в прощальной речи заявил, что власть президента не должна быть безграничной
11:01 В Воронежской области после атаки БПЛА загорелась нефтебаза
10:24 Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня
18:01 Предпринимателям расскажут, как развивать дело в онлайн и правильно формировать цену
16:47 СМИ сообщают о стрельбе в рязанской школе
15:23 В киберполиции назвали «стоп-слова», которые указывают на телефонных мошенников
13:54 В Пермском крае обнаружили улицы Курта Кобейна и Джона Леннона
12:08 Депутат ГД предложил признать нежелательной «идеологию бодипозитива»
10:56 В Южной Корее арестован действующий президент, его доставили на допрос
17:57 NVMProject: в декабре неонацисты опубликовали более 60 видео с нападениями
15:14 СМИ: в Москве убит чемпион РФ по гиревому спорту
14:15 ВЦИОМ: 66% россиян верят в то, что будущее будет лучше настоящего
Все новости России и мира
21:27 Мэр подписал ряд постановлений о новых дорогах в Академическом районе Екатеринбурга
20:50 Уже несколько стычек произошло из-за вырубки Берёзовой рощи в Екатеринбурге
19:58 Екатеринбуржцев научат «читать» годичные кольца деревьев
19:19 Китайские бренды захватывают рынок смартфонов в Екатеринбурге
18:57 Пожилой водитель екатеринбургского автобуса получил приговор за гибель пассажирки
18:48 Треть вчерашних пожаров в Свердловской области были вызваны коротким замыканием
17:40 В Екатеринбурге прооперировали женщину с «фарфоровым» желчным пузырём
17:20 В Екатеринбурге на месяц приостановили работу хинкальной на улице Сулимова
17:08 Аллея Транспортных прокуроров появилась в уральской столице
16:19 В Екатеринбурге в пять раз сократили сроки для добровольного демонтажа нелегальных киосков
15:56 Повышение зарплат не помогло екатеринбургскому «Гортрансу» справиться с кадровым голодом
15:20 В нижнетагильской школе №69 семиклассницу пнул одноклассник
15:15 СМИ сообщают о драке в берёзовой роще в Екатеринбурге
14:15 500 писем от жителей Сысертского района передали в Генпрокуратуру
13:53 В Свердловском областном суде огласят дело «о бандитизме» этнической банды
13:05 В столице Урала для обсуждения проблем коммуникации встретятся журналисты и адвокаты
12:41 В Екатеринбурге предлагают вернуть киоски на остановках частным лицам
11:51 2026 год в Екатеринбурге может стать годом Уральского рока
11:08 В Екатеринбурге начали рубить Берёзовую рощу
10:11 СМИ сообщают о продлении дистанта в УГМУ из-за новых случаев ветрянки
09:34 В Екатеринбурге стартовала запись в детские лагеря на весенние каникулы
21:39 Стрелявшему по вагонам молодому екатеринбуржцу вынесли приговор
20:46 В минувшую субботу 20 тысяч екатеринбуржцев встали на лыжи
19:53 Авито ближе знакомит пользователей со службой поддержки
19:18 Из-за смертельного ДТП под Североуральском введено реверсивное движение
19:16 Подозрительные полуприцепы эвакуировали со стоянки оптики в Верхней Пышме после вмешательства депутата
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK