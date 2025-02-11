Уже несколько стычек произошло из-за вырубки Берёзовой рощи в Екатеринбурге

«Установлено, что в 2018 году АО «Дом РФ» с ООО «Специализированный застройщик «Краснолесье» заключен договор аренды земельного участка в границах улиц Академика Вонсовского – Чкалова – Краснолесья – Анатолия Мехренцева г. Екатеринбург площадью 264 937 кв.м., находящегося в федеральной собственности, для комплексного освоения территории, в рамках которого предусматривается, в том числе, жилищное и иное строительство. В соответствии с градостроительным законодательством, застройщиком разработана документация по планировке указанной территории. Постановлением администрации г. Екатеринбург утвержден вариант планировки территории, согласно которому сохранена большая часть озелененной территории, а именно 16,1 га», — говорится в сообщении от прокуратуры.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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