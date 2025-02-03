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В Свердловском облсуде рассмотрели апелляцию по делу о крупной взятке
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
В Екатеринбурге прошло рассмотрение апелляционной жалобы по нашумевшему делу о крупной взятке. История этого преступления началась более пяти лет назад.
Данное судебное дело связано с контрактами на содержание дорог в Свердловской области. В 2019 году бывший начальник ГКУ «Управление автомобильных дорог» предложил руководству строительной компании «Мелиострой» содействие в заключении госконтрактов в обмен на вознаграждение. Гендиректор компании Ирина Городничева согласилась, и в марте 2023 года между организациями были заключены контракты на сумму более 2 миллиардов рублей. Позднее она передала чиновнику 4 миллиона рублей, оставив их в комнате отдыха, как он и просил.
Городничева заключила досудебное соглашение о сотрудничестве, признала вину и попросила рассмотреть дело в особом порядке. В начале декабря 2024 года суд признал её виновной по части 5 статьи 291 УК РФ («дача взятки должностному лицу в особо крупном размере») и назначил штраф в 2,5 миллионов рублей.
Прокуратура подала апелляцию, но сегодня стало известно, что апелляционный суд оставил без изменений приговор Октябрьского районного суда Екатеринбурга, вынесенный Ирине Городничевой за дачу взятки. Таким образом, судебное решение вступило в законную силу.
Данное судебное дело связано с контрактами на содержание дорог в Свердловской области. В 2019 году бывший начальник ГКУ «Управление автомобильных дорог» предложил руководству строительной компании «Мелиострой» содействие в заключении госконтрактов в обмен на вознаграждение. Гендиректор компании Ирина Городничева согласилась, и в марте 2023 года между организациями были заключены контракты на сумму более 2 миллиардов рублей. Позднее она передала чиновнику 4 миллиона рублей, оставив их в комнате отдыха, как он и просил.
Городничева заключила досудебное соглашение о сотрудничестве, признала вину и попросила рассмотреть дело в особом порядке. В начале декабря 2024 года суд признал её виновной по части 5 статьи 291 УК РФ («дача взятки должностному лицу в особо крупном размере») и назначил штраф в 2,5 миллионов рублей.
Прокуратура подала апелляцию, но сегодня стало известно, что апелляционный суд оставил без изменений приговор Октябрьского районного суда Екатеринбурга, вынесенный Ирине Городничевой за дачу взятки. Таким образом, судебное решение вступило в законную силу.
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