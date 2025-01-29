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В Свердловской области ожидается похолодание до -25°C
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Синоптики прогнозируют в Свердловской области понижение температуры воздуха до -15°C и до -25°C на севере региона. В Екатеринбурге до -12°C.
В четверг, 6 февраля, в Свердловская область переменная облачность, преимущественно без осадков, местами изморозь, ночью туман. Ночью -15...-10°C, в горах и низинах -23...-18°C. Днём -9...-4°C. Вечер слабый.
В Екатеринбурге без осадков. Ночью -12...-10°C, днём -6...-4°C. Вечер слабый.
В пятницу, 7 февраля, в регионе переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -15...-10°C, на севере до -20°C, на крайнем севере до -25°C. Днём -7...-2°C. Ночью ветер слабый, днём 1-6 м/сек.
В столице Урала преимущественно без осадков. Ночью -12...-10°C, днём -4...-2°C. Ветер 1-6 м/сек.
Прогноз ФГБУ «Уральское УГМС».
В четверг, 6 февраля, в Свердловская область переменная облачность, преимущественно без осадков, местами изморозь, ночью туман. Ночью -15...-10°C, в горах и низинах -23...-18°C. Днём -9...-4°C. Вечер слабый.
В Екатеринбурге без осадков. Ночью -12...-10°C, днём -6...-4°C. Вечер слабый.
В пятницу, 7 февраля, в регионе переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -15...-10°C, на севере до -20°C, на крайнем севере до -25°C. Днём -7...-2°C. Ночью ветер слабый, днём 1-6 м/сек.
В столице Урала преимущественно без осадков. Ночью -12...-10°C, днём -4...-2°C. Ветер 1-6 м/сек.
Прогноз ФГБУ «Уральское УГМС».
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