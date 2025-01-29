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Приговор по делу о гибели на екатеринбургской стройке рабочих вступил в силу
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
Свердловский областной суд сообщает, что вступил в силу приговор в деле о трагедии на екатеринбургской стройке в 2022 году. Тогда, напомним, двое рабочих выпали из строительной люльки и разбились насмерть.
Трагическое происшествие случилось 26 мая 2022 года на строительной площадке 32-этажного жилого дома в районе улиц Амундсена, Московской и Расковой. Во время работ на высоте люлька подъемника, на которой находились двое рабочих, внезапно накренилась на 90 градусов и сорвалась. Строители, не закрепленные страховочными тросами, упали с огромной высоты и погибли на месте.
Расследование показало, что инцидент произошел из-за грубых нарушений техники безопасности. Выяснилось, что подъемное устройство было установлено без необходимых технических расчетов, а сама платформа собрана с нарушениями. Кроме того, компания ООО «Флайт» не назначила ответственного за безопасность работ, что является обязательным требованием. Директор компании Максим Цивилев, ответственный за проведение работ по утеплению и отделке фасада, был обвинен по части 3 статьи 216 Уголовного кодекса Российской Федерации («Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекших смерть двух лиц»).
Ленинский районный суд Екатеринбурга признал Цивилева виновным и назначил ему наказание в виде трёх лет принудительных работ с удержанием 10% заработка в пользу государства. Также суд запретил ему на два года занимать должности, связанные с организацией строительных и ремонтных работ. Однако приговор был обжалован обеими сторонами. Свердловский областной суд частично удовлетворил жалобы, обязав осужденного выплатить по 1 миллиону рублей семье каждого из погибших в качестве компенсации морального вреда. В остальном приговор остался без изменений и, как заявлено сегодня, вступил в законную силу.
Трагическое происшествие случилось 26 мая 2022 года на строительной площадке 32-этажного жилого дома в районе улиц Амундсена, Московской и Расковой. Во время работ на высоте люлька подъемника, на которой находились двое рабочих, внезапно накренилась на 90 градусов и сорвалась. Строители, не закрепленные страховочными тросами, упали с огромной высоты и погибли на месте.
Расследование показало, что инцидент произошел из-за грубых нарушений техники безопасности. Выяснилось, что подъемное устройство было установлено без необходимых технических расчетов, а сама платформа собрана с нарушениями. Кроме того, компания ООО «Флайт» не назначила ответственного за безопасность работ, что является обязательным требованием. Директор компании Максим Цивилев, ответственный за проведение работ по утеплению и отделке фасада, был обвинен по части 3 статьи 216 Уголовного кодекса Российской Федерации («Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекших смерть двух лиц»).
Ленинский районный суд Екатеринбурга признал Цивилева виновным и назначил ему наказание в виде трёх лет принудительных работ с удержанием 10% заработка в пользу государства. Также суд запретил ему на два года занимать должности, связанные с организацией строительных и ремонтных работ. Однако приговор был обжалован обеими сторонами. Свердловский областной суд частично удовлетворил жалобы, обязав осужденного выплатить по 1 миллиону рублей семье каждого из погибших в качестве компенсации морального вреда. В остальном приговор остался без изменений и, как заявлено сегодня, вступил в законную силу.
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