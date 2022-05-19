На стройке многоэтажки в Екатеринбурге погибли два работника

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На стройке многоэтажки на улице Московская в Екатеринбурге погибли два работника. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.По предварительным данным, сегодня во время строительных работ на стройплощадке рабочие находились на уровне 32 этажа здания в так называемой «люльке» вдвоем. С одной из сторон конструкции оборвался трос, из-за чего строители выпали из «люльки».Прокуратура организовала проверку по данному факту. На место происшествия выехал прокурор Ленинского района Екатеринбурга Генрих Гулиев.Следственными органами по факту гибели рабочих возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).