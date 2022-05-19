На стройке многоэтажки в Екатеринбурге погибли два работника
Происшествия
Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области
На стройке многоэтажки на улице Московская в Екатеринбурге погибли два работника. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.
По предварительным данным, сегодня во время строительных работ на стройплощадке рабочие находились на уровне 32 этажа здания в так называемой «люльке» вдвоем. С одной из сторон конструкции оборвался трос, из-за чего строители выпали из «люльки».
Прокуратура организовала проверку по данному факту. На место происшествия выехал прокурор Ленинского района Екатеринбурга Генрих Гулиев.
Следственными органами по факту гибели рабочих возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).
По предварительным данным, сегодня во время строительных работ на стройплощадке рабочие находились на уровне 32 этажа здания в так называемой «люльке» вдвоем. С одной из сторон конструкции оборвался трос, из-за чего строители выпали из «люльки».
Прокуратура организовала проверку по данному факту. На место происшествия выехал прокурор Ленинского района Екатеринбурга Генрих Гулиев.
Следственными органами по факту гибели рабочих возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).
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