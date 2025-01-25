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В екатеринбургском СИЗО-1 провели ремонт электропроводки, на которую жаловались осуждённые
В свердловском ГУФСИН заявляют, что работы были плановыми не связаны с обращениями арестантов
Фото: Вечерние ведомости
На минувшей неделе в СМИ попали жалобы от пиарщика Ярослава Ширшикова и его соседа по камере Бориса Будалова на протечку канализации и опасную, по их мнению, электропроводку в СИЗО-1, что располагается на улице Репина в Екатеринбурге.
В ответ на запрос в ГУФСИН России по Свердловской области прокомментировали эти сообщения. По словам пресс-службы ведомства, коммунальные проблемы, о которых говорили осуждённые, имели куда меньший масштаб и уже устранены, причём в плановом порядке – а не по причине чьих-то обращений.
Отметим, что в основанном Ширшиковым телеграм-канале «Гусарская бравада», который сейчас ведёт его группа поддержки, также появилось сообщение от Ярослава Ширшикова, в котором говорится о разрешении ситуации.
По поводу предновогодних жалоб Ширшикова на неоказание ему медпомощи в пресс-службе ГУФСИН Вечерним ведомостям ответили следующее:
В пресс-службе добавили, что ремонтные работы в СИЗО планируются заранее, с использованием системы госзакупок, поэтому жалобы осуждённых на их выполнение не влияют. Более того, по утверждению ГУФСИН, и самих жалоб как таковых не было. Также пресс-секретарь свердловского ГУФСИН Александр Левченко в разговоре с корреспондентом отметил, что условия содержания в СИЗО на постоянной основе проверяются специальным отделом прокуратуры.
В ответ на запрос в ГУФСИН России по Свердловской области прокомментировали эти сообщения. По словам пресс-службы ведомства, коммунальные проблемы, о которых говорили осуждённые, имели куда меньший масштаб и уже устранены, причём в плановом порядке – а не по причине чьих-то обращений.
«Данная информация не соответствует действительности. 16 января 2025 года в СИЗО-1 города Екатеринбурга проводились плановые работы по ремонту электропроводки и установки нового автомата и приборов электроосвещения. Работы проводились не более часа. Аварий канализации не было, образовался незначительный засор, который был незамедлительно устранён»,
— утверждают в свердловском ГУФСИН.
Отметим, что в основанном Ширшиковым телеграм-канале «Гусарская бравада», который сейчас ведёт его группа поддержки, также появилось сообщение от Ярослава Ширшикова, в котором говорится о разрешении ситуации.
По поводу предновогодних жалоб Ширшикова на неоказание ему медпомощи в пресс-службе ГУФСИН Вечерним ведомостям ответили следующее:
«Осуждённому Ш. оказывается вся необходимая медицинская помощь. В конце января 2025 года осуждённого осмотрел врач, жалоб к медицинскому работнику от него не поступило. Кроме того, обращений в прокуратуру через администрацию следственного изолятора данный осуждённый не направлял. Связь в камере, где находится осужденный, работала»,
— заявили в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области.
В пресс-службе добавили, что ремонтные работы в СИЗО планируются заранее, с использованием системы госзакупок, поэтому жалобы осуждённых на их выполнение не влияют. Более того, по утверждению ГУФСИН, и самих жалоб как таковых не было. Также пресс-секретарь свердловского ГУФСИН Александр Левченко в разговоре с корреспондентом отметил, что условия содержания в СИЗО на постоянной основе проверяются специальным отделом прокуратуры.
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