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В екатеринбургском СИЗО-1 провели ремонт электропроводки, на которую жаловались осуждённые

В свердловском ГУФСИН заявляют, что работы были плановыми не связаны с обращениями арестантов

17.07 Понедельник, 27 января 2025
Фото: Вечерние ведомости
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На минувшей неделе в СМИ попали жалобы от пиарщика Ярослава Ширшикова и его соседа по камере Бориса Будалова на протечку канализации и опасную, по их мнению, электропроводку в СИЗО-1, что располагается на улице Репина в Екатеринбурге.

В ответ на запрос
в ГУФСИН России по Свердловской области прокомментировали эти сообщения. По словам пресс-службы ведомства, коммунальные проблемы, о которых говорили осуждённые, имели куда меньший масштаб и уже устранены, причём в плановом порядке – а не по причине чьих-то обращений.

«Данная информация не соответствует действительности. 16 января 2025 года в СИЗО-1 города Екатеринбурга проводились плановые работы по ремонту электропроводки и установки нового автомата и приборов электроосвещения. Работы проводились не более часа. Аварий канализации не было, образовался незначительный засор, который был незамедлительно устранён»,

— утверждают в свердловском ГУФСИН.


Отметим, что в основанном Ширшиковым телеграм-канале «Гусарская бравада», который сейчас ведёт его группа поддержки, также появилось сообщение от Ярослава Ширшикова, в котором говорится о разрешении ситуации.

По поводу предновогодних жалоб Ширшикова на неоказание ему медпомощи в пресс-службе ГУФСИН Вечерним ведомостям ответили следующее:

«Осуждённому Ш. оказывается вся необходимая медицинская помощь. В конце января 2025 года осуждённого осмотрел врач, жалоб к медицинскому работнику от него не поступило. Кроме того, обращений в прокуратуру через администрацию следственного изолятора данный осуждённый не направлял. Связь в камере, где находится осужденный, работала»,

— заявили в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области.


В пресс-службе добавили, что ремонтные работы в СИЗО планируются заранее, с использованием системы госзакупок, поэтому жалобы осуждённых на их выполнение не влияют. Более того, по утверждению ГУФСИН, и самих жалоб как таковых не было. Также пресс-секретарь свердловского ГУФСИН Александр Левченко в разговоре с корреспондентом
отметил, что условия содержания в СИЗО на постоянной основе проверяются специальным отделом прокуратуры.

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Валерий Евграфов © Вечерние ведомости


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