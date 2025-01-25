В екатеринбургском СИЗО-1 провели ремонт электропроводки, на которую жаловались осуждённые

«Данная информация не соответствует действительности. 16 января 2025 года в СИЗО-1 города Екатеринбурга проводились плановые работы по ремонту электропроводки и установки нового автомата и приборов электроосвещения. Работы проводились не более часа. Аварий канализации не было, образовался незначительный засор, который был незамедлительно устранён»,

— заявили в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области.

«Осуждённому Ш. оказывается вся необходимая медицинская помощь. В конце января 2025 года осуждённого осмотрел врач, жалоб к медицинскому работнику от него не поступило. Кроме того, обращений в прокуратуру через администрацию следственного изолятора данный осуждённый не направлял. Связь в камере, где находится осужденный, работала»,