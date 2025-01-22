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В школе №1 Екатеринбурга выбрали мелодии для звонка: победила песня «Матушка»
Фото: Вечерние ведомости
Ученики школы №1 на ВИЗе в Екатеринбурге выбрали мелодии для школьных звонков. Голосование прошло в телеграм-канале школы, где было предложено 10 треков. Победителями стали песня Татьяны Куртуковой «Матушка» и композиция Zivert «Wake Up!».
В голосовании приняли участие 1424 человека. За «Матушку» проголосовали 32% участников, а за трек Zivert — 27%. Песня Куртуковой, выпущенная в 2022 году, включает такие строки: «Матушка-земля, белая берёзонька, Для меня — Святая Русь, для других — занозонька».
Список треков для голосования составил Совет старшеклассников, сообщается в телеграм-канале. Среди других вариантов были Lindsey Stirling — Carol Of The Bells, «Крылатые качели» (из к/ф «Приключения Электроника»), Goodboys — Bongo Cha Cha Cha, Леонид Агутин — Хоп хэй лала лэй, Хабиб — Чебурашка, песня из мультсериала «Фиксики» — Часики, «Мы можем всё» (из к/ф «Классный выпускной») и «Команда мечты» (с форума «Россия — страна возможностей»).
Школа №1 на ВИЗе неоднократно оказывалась в центре внимания. В октябре 2024 года её директор получил звание лучшего в стране, а в феврале здесь выступила Екатерина Мизулина. Попасть на её лекцию смогли далеко не все, а слушатели проходили досмотр личных вещей.
В голосовании приняли участие 1424 человека. За «Матушку» проголосовали 32% участников, а за трек Zivert — 27%. Песня Куртуковой, выпущенная в 2022 году, включает такие строки: «Матушка-земля, белая берёзонька, Для меня — Святая Русь, для других — занозонька».
Список треков для голосования составил Совет старшеклассников, сообщается в телеграм-канале. Среди других вариантов были Lindsey Stirling — Carol Of The Bells, «Крылатые качели» (из к/ф «Приключения Электроника»), Goodboys — Bongo Cha Cha Cha, Леонид Агутин — Хоп хэй лала лэй, Хабиб — Чебурашка, песня из мультсериала «Фиксики» — Часики, «Мы можем всё» (из к/ф «Классный выпускной») и «Команда мечты» (с форума «Россия — страна возможностей»).
Школа №1 на ВИЗе неоднократно оказывалась в центре внимания. В октябре 2024 года её директор получил звание лучшего в стране, а в феврале здесь выступила Екатерина Мизулина. Попасть на её лекцию смогли далеко не все, а слушатели проходили досмотр личных вещей.
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