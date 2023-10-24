Екатеринбургские школьники начали выбирать обеды по QR-коду





– рассказала директор ЕМУП «Столовая №41» Надежда Аристова. «Мы, как организаторы питания в школах, заинтересованы в том, чтоб дети съедали все, были сытыми и могли полноценно учиться. Но известно, что современное поколение очень избирательно в еде, поэтому постоянно приходиться придумывать что-то новое, заинтересовывать их. Мы решили дать ребятам выбор»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В нескольких школах Екатеринбурга у учащихся старших классов появилась возможность выбирать обеды на будущую неделю с помощью QR-кодов.Пока что такая функция появилась лишь в тех школах, где работает оператор питания ЕМУП «Столовая №41». С начала учебного года эту функцию ввели в школе №96, и теперь еще и в школах №173, №120 и №93 в тестовом режиме.Чтобы выбрать себе обед, ученики должны сканировать QR-код. После этого они попадают в электронное меню, где могут выбрать блюдо по вкусу из двух-трех вариантов. Отмечается, что выбор делается заранее и на всю неделю, чтобы повара могли рассчитать нужное количество порций.По словам руководителей школ, после такого нововведения школьники стали чаще питаться в столовой и доедать свои порции до конца.В ЕМУП «Столовая №41» также заявляют, что они первыми ввели полезные аналоги популярных блюд фастфуда. Одним из таких стал фишбургер, в составе которого непопулярная ранее, но полезная рыбная котлета и витаминизированная булочка. Вместе с ним подается картофель «по-деревенски». Все продукты приготовлены разрешенном образом, то есть без обжарки.