В мэрии Екатеринбурга прокомментировали ситуацию с агрессивными собаками у школы №83

– объяснил Игорь Русинов.

«По примерным подсчетам, на этой локации живут семь животных, в том числе минимум двое щенков. Их присутствие может нести угрозу для учащихся в школе детей. В прошлом году специалисты по отлову уже вывезли восемь собак с этой территории, однако в поисках пищи и убежища сюда пришли новые четвероногие»,