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В мэрии Екатеринбурга прокомментировали ситуацию с агрессивными собаками у школы №83
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Ситуацию с агрессивной стаей бродячих собак, обосновавшейся возле школу №83 в Екатеринбурге, прокомментировал председатель комитета по экологии Игорь Русинов. Как сообщили Вечерним ведомостям в мэрии, он принял участие в рейде Спецавтобазы по отлову собак рядом с этой школой.
О том, сколько собак удалось поймать, после рейда, в котором он участвовал, Русинов не рассказал.
Однако он заявил, что с начала года удалось поймать 20 собак. С его слов, отловом в уральской столице занимаются всего три или четыре бригады по три человека. Они периодически объезжают город, проверяя места, на которые им указывали местные жители.
Также он призвал не подкармливать бездомных собак.
Напомним, что в появлении собак возле 83-й школы винили сотрудников пищеблока. Они якобы подкармливают собак, которые потом кидаются на детей.
«По примерным подсчетам, на этой локации живут семь животных, в том числе минимум двое щенков. Их присутствие может нести угрозу для учащихся в школе детей. В прошлом году специалисты по отлову уже вывезли восемь собак с этой территории, однако в поисках пищи и убежища сюда пришли новые четвероногие»,
– объяснил Игорь Русинов.
О том, сколько собак удалось поймать, после рейда, в котором он участвовал, Русинов не рассказал.
Однако он заявил, что с начала года удалось поймать 20 собак. С его слов, отловом в уральской столице занимаются всего три или четыре бригады по три человека. Они периодически объезжают город, проверяя места, на которые им указывали местные жители.
«Собаки очень подвижны, и прибывающие на место специалисты не всегда находят стаи, на которые жалуются горожане. Однако такие точки берутся на контроль»,
– подчеркнул глава комитета.
Также он призвал не подкармливать бездомных собак.
Напомним, что в появлении собак возле 83-й школы винили сотрудников пищеблока. Они якобы подкармливают собак, которые потом кидаются на детей.
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