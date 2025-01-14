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После череды нападений бездомных собак на детей в Екатеринбурге глава СК поручил возбудить уголовное дело
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Председатель Следственного комитета потребовал возбудить уголовное дело после сообщений в СМИ о нападениях бездомных собак возле школы №83 в Екатеринбурге.
Перед этим в телеграм-канале Ural Mash сообщалось, что одного ребёнка только сначала января собаки покусали четыре раза.
Из-за стаи бездомных собак, которые обосновались возле школы и кидаются на всех прохожих, местные жители боятся отпускать своих детей на учёбу. В администрации говорят, что уже отправляли в часть города службу отлова не менее восьми раз, но якобы никого не нашли, пишет ресурс.
В «Спецавтобазе» телеграм-каналу сказали, что они поймали там одну собаку, остальные – спрятались в школьном подвале. Его просили закрыть, но, как утверждается, помещение всё ещё открыто. Жители соседних домов считают, что дворняг подкармливают сотрудники школьного пищеблока.
Перед этим в телеграм-канале Ural Mash сообщалось, что одного ребёнка только сначала января собаки покусали четыре раза.
Из-за стаи бездомных собак, которые обосновались возле школы и кидаются на всех прохожих, местные жители боятся отпускать своих детей на учёбу. В администрации говорят, что уже отправляли в часть города службу отлова не менее восьми раз, но якобы никого не нашли, пишет ресурс.
В «Спецавтобазе» телеграм-каналу сказали, что они поймали там одну собаку, остальные – спрятались в школьном подвале. Его просили закрыть, но, как утверждается, помещение всё ещё открыто. Жители соседних домов считают, что дворняг подкармливают сотрудники школьного пищеблока.
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