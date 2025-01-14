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На базе новоуральской медсанчасти создали Центр промышленной медицины
Фото предоставлено пресс-службой УЭХК
Градообразующее предприятие Новоуральска Уральский электрохимический комбинат (АО «УЭХК») сообщило об открытии на базе медико-санитарной части №31 Центра промышленной медицины. Новоуральцам обещают, что после этого качество медицинского обслуживания повысится на 18%.
Вечерним ведомостям в пресс-службе УЭХК открывшийся центр описали как «современное решение по развитию системы отраслевого здравоохранения для оказания первичной медико-санитарной помощи, медицинских осмотров и диспансеризации, а также единый цифровой контур для мониторинга состояния сотрудников со сложными трудовыми функциями».
Приступить к проведению медосмотров, диспансеризации и лучевой диагностики в Центре промышленной медицины планируют уже в январе, а начать вести приёмы по обращениям пациентам обещают – в феврале. Всего к медучреждению прикреплено порядка 14 тысяч человек – 18% от населения города.
Подчеркивается, что проект был реализован в рамках совместной инициативы госкорпорации «Росатом» и Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) – «Совершенствование качества и доступности медицинской помощи в городах "Росатома"».
Напомним, что созданию медицинского центра предшествовал скандал. В июне 2024 года коллектив Центральной медико-санитарной части №31 обратился к Владимиру Путину и Александру Бастрыкину с жалобой на хамство со стороны нового на тот момент руководства, ухудшения условий труда и ужасное состояние зданий поликлиник, в том числе поликлиники №1, где планировали открыть Центр промышленной медицины.
Вечерним ведомостям в пресс-службе УЭХК открывшийся центр описали как «современное решение по развитию системы отраслевого здравоохранения для оказания первичной медико-санитарной помощи, медицинских осмотров и диспансеризации, а также единый цифровой контур для мониторинга состояния сотрудников со сложными трудовыми функциями».
Приступить к проведению медосмотров, диспансеризации и лучевой диагностики в Центре промышленной медицины планируют уже в январе, а начать вести приёмы по обращениям пациентам обещают – в феврале. Всего к медучреждению прикреплено порядка 14 тысяч человек – 18% от населения города.
Подчеркивается, что проект был реализован в рамках совместной инициативы госкорпорации «Росатом» и Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) – «Совершенствование качества и доступности медицинской помощи в городах "Росатома"».
«Общий объём финансирования работ по созданию Центра промышленной медицины по линии атомной отрасли со стороны госкорпорации «Росатом» составил 74,7 млн рублей»,
– сообщили в УЭХК.
Напомним, что созданию медицинского центра предшествовал скандал. В июне 2024 года коллектив Центральной медико-санитарной части №31 обратился к Владимиру Путину и Александру Бастрыкину с жалобой на хамство со стороны нового на тот момент руководства, ухудшения условий труда и ужасное состояние зданий поликлиник, в том числе поликлиники №1, где планировали открыть Центр промышленной медицины.
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