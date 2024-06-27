Медики новоуральской больницы пожаловались Путину и Бастрыкину на руководство





– говорится в тесте жалобы. «Агрессивный стиль руководства Хачатряна и Петрачкова – хамство, угрозы, унизительные комментарии, принуждения выполнять большие объёмы работы меньшими составами – привели к оттоку квалифицированных кадров, как врачебного, так и среднего и младшего персонала»,





– рассказала бывшая сотрудница больницы. «Создали такие условия, что работать было невозможно. Если человек чем-то не угоден, начинается травля: необоснованно придираются и лишают всяческих доплат, оставляя на голом окладе. Что касается меня, они просто начали выживать. Когда в поликлинике начался ремонт, я, глядя на то, как всё рушится и делается не в соответствии с нормами СанПиНа, молчать не смогла и где-то периодически возмущалась, что не понравилось руководителю. В результате меня начали гнобить, сказали, что найдут на моё место другого человека и им никто не будет мешать делать ремонт»,





– рассказал один из врачей. «Ситуация, как в Егорьевске, как ещё где-то. Присылается внезапно непонятный человек, с непонятными задачами и очень странными методами работы на пост главврача. Он с собой привозит команду довольно интересных людей в плане психологического статуса, и начинается планомерный развал медсанчасти по разным направлениям»,

Трещины в подвале поликлиники №1 после ремонта первого и третьего этажей (фото предоставлено медработниками)





– пишут медики. «Стяжка залита таким толстым слоем, что "повело" фундамент, потрескались стены, поликлиника №1 находится в настоящий момент в аварийном состоянии и подлежит либо законсервированию, либо сносу. Зато, со слов самого Петрачкова он "освоил 360 миллионов рублей"»,

Трещины в подвале поликлиники №1 (фото предоставлены медработниками)





– пояснил врач. «Грубо говоря, вызывается человек "на ковёр", что-то там говорится, и он увольняется. И так у нас были развалены несколько ключевых рабочих отделений»,





– говорится в тексте жалобы. «Вызывает недоумение и сомнения принятие решения Петрачковым о необходимости организовать рабочие места медицинских сестёр поликлиник в коридорах, мотивируя это тем, что в кабинетах достойны работать только специалисты, закончившие медицинские академии. В один из праздничных дней мая 2024 года Петрачков сорвал со всех дверей кабинетов врачей и фельдшеров таблички с фамилиями медицинских сестёр и разбросал их по коридору поликлиники №3, комментируя, что они не заслужили, чтобы их фамилии были обозначены на кабинетах»,

Процедурный и прививочный в одном месте (фото предоставлено медработниками)





– рассказала девушка. «Поставили нас в такие условия, и нам же пациенты всё это выговаривают. Там нет никакого разграничения, никакой шторки, ничего. Люди приходят на диспансеризацию, в холле стоит стол, толпа народу, как обычно, потому что рядом ещё забор крови в процедурном. Очереди просто огромные. Холл весь забит людьми. И там мы выписываем анализы, рассказываем куда пойти и что пройти. Мы устали от этого»,

Кабинет гинеколога (фото предоставлено медработниками)

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Коллектив Центральной медико-санитарной части №31 в Новоуральске обратился к Владимиру Путину и Александру Бастрыкину с жалобой на новое руководство больницы, из-за которого, по словам медиков, работать стало невозможно и люди стали массово увольняться.В жалобеговорится, что проблемы начались после назначения на пост исполняющего обязанности начальника Гарика Хачатряна, который, как утверждают медработники, имеет непогашенную судимость за мошенничество на должности в больнице Егорьевска. Также, с их слов, он прямо сейчас является фигурантом уголовного дела, в связи с чем по ходатайству следователя следственного комитета был отстранён от исполнения своих профессиональных обязанностей. Временно его обязанности на себя взял другой человек. Однако, как утверждается, он продолжает приходить в больницу и участвовать в рабочем процессе.Вместе с ним на пост заместителя начальника по промышленной медицине и инновациям (по словам работников медико-санитарной части, такой должности в номенклатуре медицинских работников и фармацевтических работников никогда не было) пришёл Иван Петрачков, уголовное дело которого якобы находится в производстве Кропоткинского городского суда Краснодарского края, где он обвиняется в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.Корреспонденту «Вечерних ведомостей» удалось связаться с бывшей старшей медицинской сестрой и двумя действующими сотрудниками, которые подтвердили указанное в жалобе.Двое других действующих работников медсанчасти слова своей бывшей коллеги подтвердили, с печалью отмечая, что из-за такого отношения руководства уволилось много толковых специалистов.По его словам, со сменой начальства всё старое руководящее звено и работники, занимавшиеся закупками, обслуживанием зданий и оборудования, стали выгоняться самыми разными способами. После этого заключаются новые контракты, которые дороже, и начинаются ремонты, там, где они уже были. Всё это, со слов медицинского специалиста, выдаётся за инновации, но на самом деле просто приводит к удорожанию закупок. При этом какого-либо здравого смысла во всех этих решениях работники больницы не видят.В своей жалобе медицинские работники пишут, что после одного такого ремонта поликлиника №1 вовсе не открылась. Так, в июне 2023 года, начался там начался капитальный ремонт, на время которого сотрудников перевели в полклиники №2 и №3. Работы, как заявляется, обещали закончить к декабрю 2023 года, но вдруг выяснилось, со слов представителей службы эксплуатации зданий и сооружений ЦМСЧ №31, что во время ремонта была разрушена несущая стена здания.Работники уверены, что ремонт там проводился без надлежаще оформленной проектной документации и что ни на один материал, использованный при ремонте нет сертификатов и Санэпид заключений. Кроме этого, в поликлиники №3 до сих пор не сдан в эксплуатацию первый этаж, а уже планируется закрытие второго. Также в планах ремонт во поликлинике №2. Работники говорят, что там уже разобрали регистратуру.К этому всему, со слов врача, с которым нам удалось поговорить, сотрудников стали прессовать по разным поводам. Например, как заверяет специалист, появилось странное требование резко вставать при новом руководстве. Кроме этого, сотрудников стали отсчитывать.В жалобе утверждается, что с приходом нового руководства на 30% были сокращены нормы на средства индивидуальной защиты, лекарственное обеспечение, расходные материалы, дезинфицирующие средства. Также, как указано в письме, не заключены договоры на обслуживание медицинской техники, лифтового хозяйства – из более, чем 40 лифтов обслуживаются 26. В пример также приводится закупка приборов для определения наличия алкоголя в крови для здравпунктов УЭХК, стоимость которых составляет, по заверению медиков, около 8000 рублей, при закупке за 20000 рублей за каждый. Пинцеты по 800 рублей по такой же схеме, как заявляется, закупаются за 2000 рублей за штуку.Ещё одна проблема новоуральской медсанчасти, как сообщается в жалобе, машины. Вместо специализированного транспорта, станции скорой медицинской помощи выдали машины «Патриот» и «Ларгус», которые не предусмотрены для транспортировки пациентов с инфарктом, инсультом, беременных, рожениц, родильниц, которая должна осуществляться строго на носилках. В это же время средства, как заявляется, на ремонт медицинских машин не выделяются.Одна из действующих медицинских сестёр в разговоре с «Вечерними ведомостями» также подтвердила информацию о том, что им приходится работать прямо в коридорах поликлиниках.Это не только создаёт риск распространения инфекционных заболеваний из-за того, что люди вынуждены тесниться в коридорах, но и вызывает массу недовольства в сторону самих медицинских работников, так как люди не понимают, почему их принимают в присутствии других пациентов, где им приходится всеуслышание говорить о своих болезнях.То же самое, по её словам, происходит при приёме у гинеколога. Едва ли не в коридоре стоит ширма, за которой у женщин берут мазок.После всего этого сотрудники 31-й медико-санитарной части не могут перестать задаваться вопросом, как можно продолжать работать, если ни одна поликлиника не обеспечивает доступности и удобства для пациентов и персонала.