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В Тавде многодетная мать вынуждена жить в разрушающемся доме
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости (архивное фото)
Многодетная мать из Тавды, которая вынуждена жить со своими детьми в разрушающемся доме, обратилась к председателю СК с просьбой о помощи.
Как сообщили в Информационном центре СК, женина живут в многоквартирном доме, 1929 года постройки. В 2019 году его признали аварийным, так как в здании разрушены межэтажные перекрытия и одна из стен. По решению суда, которое уже давно вступило в законную силу, семье должны были предоставить благоустроенную квартиру, но вместо этого женщине с детьми предложили комнату в общежитии, в которой бы им пришлось тесниться.
По этому факту свердловские следователи начали проверку. Также доклад о её результатах ждёт председатель СК. Ситуацию в центральном аппарате ведомства взяли на контроль.
Как сообщили в Информационном центре СК, женина живут в многоквартирном доме, 1929 года постройки. В 2019 году его признали аварийным, так как в здании разрушены межэтажные перекрытия и одна из стен. По решению суда, которое уже давно вступило в законную силу, семье должны были предоставить благоустроенную квартиру, но вместо этого женщине с детьми предложили комнату в общежитии, в которой бы им пришлось тесниться.
По этому факту свердловские следователи начали проверку. Также доклад о её результатах ждёт председатель СК. Ситуацию в центральном аппарате ведомства взяли на контроль.
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