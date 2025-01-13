Екатеринбуржские родители продолжают отстаивать право детей на полное среднее образование

«Я написала заявление, что мой ребёнок желает продолжить обучение без профильного обучения, без прохождения индивидуальных отборов и в своей школе. Директор проигнорировала моё обращение. Дочь в итоге отчислили вместе с остальными 86 девятиклассниками, уверяя, что среднее образование гарантировано только по 9-й класс», — рассказывает Валентина, для которой последовавшие два года превратились в бесконечную череду обращений в инстанции, чиновничьих отписок и прокурорских проверок.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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