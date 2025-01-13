Возрастное ограничение 18+
Екатеринбуржские родители продолжают отстаивать право детей на полное среднее образование
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
Недавно Вечерние Ведомости поднимали проблему массового отчисления екатеринбургских школьников, заканчивающих 9-ые классы среднего образования. После этого продолжить обучение в «родной» школе получается далеко не у каждого.
Проблема эта стоит перед родителями и их детьми уже не первый год, и иногда приводит к совершенно абсурдным ситуациям. Так, завтра, 16 января в Екатеринбурге начнётся рассмотрение административного дела против местной жительницы, вся вина которой заключается в том, что она настаивала, чтобы её дочь получила полное среднее образование там же, где оканчивала 9-ый класс.
История эта началась в 2022 году, когда родителей девятиклассников 80-й школы Екатеринбурга предупредили о том, что их дети массово будут отчислены, а потом распределятся по профильным классам. При этом в возможности продолжать обучение в общеобразовательных классах школьникам, фактически, отказали.
Поддержки в элементарном требовании позволить её дочери дополучить полное среднее образование в той же школе, где она начинала обучение, ни от одной из госструктур женщина не находит. Все оказываются на стороне школы и директора, при этом «путаясь в показаниях»: одни уверяют, что российским детям законами гарантируется обучение с 1-го по 9-ый классы средней школы, другие сокращают этот период с 5-го по 9-ый классы. И только неофициально, не под запись признают, что, конечно, ребёнок имеет право учиться все 11 лет школы и без обязательства переходить для этого в профильные классы.
На упрямую родительницу, меж тем, натравили органы опеки, которые уже несколько раз приходили к ней домой, вдруг заинтересовавшись, а в каких условиях живёт её дочь. А на этой неделе Валентина получила приглашение в суд — против неё завели административное дело, обвиняя в нарушении прав ребёнка. При этом, называется статья, касающаяся как раз отказа в приёме детей общеобразовательными учреждениями.
Как считает сама Валентина, сложившейся практикой с поголовным отчислением из екатеринбургских школ девятиклассников и усложнённым переводом их в десятые классы, подготавливается почва к введению платного образования. И, возможно, не только для старшеклассников.
Проблема эта стоит перед родителями и их детьми уже не первый год, и иногда приводит к совершенно абсурдным ситуациям. Так, завтра, 16 января в Екатеринбурге начнётся рассмотрение административного дела против местной жительницы, вся вина которой заключается в том, что она настаивала, чтобы её дочь получила полное среднее образование там же, где оканчивала 9-ый класс.
История эта началась в 2022 году, когда родителей девятиклассников 80-й школы Екатеринбурга предупредили о том, что их дети массово будут отчислены, а потом распределятся по профильным классам. При этом в возможности продолжать обучение в общеобразовательных классах школьникам, фактически, отказали.
«Я написала заявление, что мой ребёнок желает продолжить обучение без профильного обучения, без прохождения индивидуальных отборов и в своей школе. Директор проигнорировала моё обращение. Дочь в итоге отчислили вместе с остальными 86 девятиклассниками, уверяя, что среднее образование гарантировано только по 9-й класс», — рассказывает Валентина, для которой последовавшие два года превратились в бесконечную череду обращений в инстанции, чиновничьих отписок и прокурорских проверок.
Поддержки в элементарном требовании позволить её дочери дополучить полное среднее образование в той же школе, где она начинала обучение, ни от одной из госструктур женщина не находит. Все оказываются на стороне школы и директора, при этом «путаясь в показаниях»: одни уверяют, что российским детям законами гарантируется обучение с 1-го по 9-ый классы средней школы, другие сокращают этот период с 5-го по 9-ый классы. И только неофициально, не под запись признают, что, конечно, ребёнок имеет право учиться все 11 лет школы и без обязательства переходить для этого в профильные классы.
На упрямую родительницу, меж тем, натравили органы опеки, которые уже несколько раз приходили к ней домой, вдруг заинтересовавшись, а в каких условиях живёт её дочь. А на этой неделе Валентина получила приглашение в суд — против неё завели административное дело, обвиняя в нарушении прав ребёнка. При этом, называется статья, касающаяся как раз отказа в приёме детей общеобразовательными учреждениями.
Как считает сама Валентина, сложившейся практикой с поголовным отчислением из екатеринбургских школ девятиклассников и усложнённым переводом их в десятые классы, подготавливается почва к введению платного образования. И, возможно, не только для старшеклассников.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В свердловском селе Беляковское закрыли единственную школу
13 января 2025
13 января 2025
В Нижнем Тагиле за детьми бегала неадекватная женщина
14 января 2025
14 января 2025
Прокуратура начала проверку в связи с закрытием школы в свердловском селе Беляковское
13 января 2025
13 января 2025