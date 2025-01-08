Метелью и гололедицей пугают уральских автомобилистов

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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С очередным обращением к автовладельцам выступило Свердловское отделение ФКУ «Уралуправтодора». Водителей предупреждают о завтрашнем осложнении ситуации на дорогах области.Согласно данным федерального казённого учреждения, основанным на прогнозах синоптиков, в четверг, 16 января, на территории Свердловской области ожидаются снегопады, переходящие в метели. Скорость ветра будет достигать 11 метров в секунду, что — с учётом снегопадов — снизит видимость для людей за рулём автотранспорта, а для пешеходов усложнит проходимость. Ситуацию усугубит гололедица, неизбежная после стоявшей последние дни тёплой погоде.В связи с вышеизложенным, водителей просят быть бдительней на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим. В свою очередь подрядные организации ведут на федеральных трассах превентивную обработку проезжей части, дабы воспрепятствовать образованию на ней ледяной корки.