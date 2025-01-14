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В уральской столице прошла забастовка таксистов
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Вчера, 14 января, в Екатеринбурге таксисты устроили забастовку. С 16.30 до 19.30 они не выходили на линию.
Как сообщает телеграм-канал «Злой Екатеринбург», поводом для забастовки стало отключение опции «Повышенный спрос» из-за жалоб пассажиров. Таксисты недовольны таким решением агрегатора такси, так как заработанных денег не хватает на увеличивающиеся на фоне роста цен рабочие расходы.
Как сообщает телеграм-канал «Злой Екатеринбург», поводом для забастовки стало отключение опции «Повышенный спрос» из-за жалоб пассажиров. Таксисты недовольны таким решением агрегатора такси, так как заработанных денег не хватает на увеличивающиеся на фоне роста цен рабочие расходы.
«На бензин уходит 60 тысяч рублей, на обслуживание 30 тысяч рублей аренда 90 тысяч рублей, в итоге водителю остается 30-50 тысяч»,
– приводят слова одного из таксистов в телеграм-канале.
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