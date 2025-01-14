В уральской столице прошла забастовка таксистов





приводят слова одного из таксистов в телеграм-канале. «На бензин уходит 60 тысяч рублей, на обслуживание 30 тысяч рублей аренда 90 тысяч рублей, в итоге водителю остается 30-50 тысяч»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Вчера, 14 января, в Екатеринбурге таксисты устроили забастовку. С 16.30 до 19.30 они не выходили на линию.Как сообщает телеграм-канал «Злой Екатеринбург», поводом для забастовки стало отключение опции «Повышенный спрос» из-за жалоб пассажиров. Таксисты недовольны таким решением агрегатора такси, так как заработанных денег не хватает на увеличивающиеся на фоне роста цен рабочие расходы.