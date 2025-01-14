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В уральской столице прошла забастовка таксистов

16.20 Среда, 15 января 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
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Вчера, 14 января, в Екатеринбурге таксисты устроили забастовку. С 16.30 до 19.30 они не выходили на линию.

Как сообщает телеграм-канал «Злой Екатеринбург», поводом для забастовки стало отключение опции «Повышенный спрос» из-за жалоб пассажиров. Таксисты недовольны таким решением агрегатора такси, так как заработанных денег не хватает на увеличивающиеся на фоне роста цен рабочие расходы.

«На бензин уходит 60 тысяч рублей, на обслуживание 30 тысяч рублей аренда 90 тысяч рублей, в итоге водителю остается 30-50 тысяч»,

приводят слова одного из таксистов в телеграм-канале.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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16:20 В уральской столице прошла забастовка таксистов
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15:10 Бастрыкин поручил проверить свердловский посёлок Хрустальный после сообщений о разливе сточных вод
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13:33 В Екатеринбурге возбудили уголовное дело после травмирования ребёнка в Основинском парке
13:21 В деревне Сарсы Первые Красноуфимского района Hyundai переехал мужчину
13:03 СМИ сообщают о массовом увольнении кондукторов в Екатеринбурге
11:59 На 66 миллионов рублей закупили технику для Уральской авиабазы
11:32 В метрополитене Екатеринбурга закрывают кассы
10:54 В екатеринбургском суде рассмотрят дело о серии телефонных краж в автобусах
10:31 Глава СК заинтересовался ситуацией с «закрытием школы» в свердловском селе Беляковское
10:05 Под Серовом столкнулись два грузовика
09:34 На 75 тысяч штрафовали банк за навязчивые звонки свердловчанке с напоминанием о долге
21:40 Житель Волгограда призвал к ответственности уральский банк за спам-звонок
21:00 Почти 9 с половиной тысяч нарушений пресекли на свердловских дорогах на прошлой неделе
20:20 В федеральное издание о Великой Отечественной включат материал о преподавателях УрГАХУ
19:48 В понедельник по Свердловской области прокатилось 14 пожаров
19:46 На экскурсию в Шадринск приглашают екатеринбуржцев
17:39 В Нижнем Тагиле за детьми бегала неадекватная женщина
17:26 Голый мужчина напугал жителей Асбестовского переулка в Екатеринбурге
17:11 38% екатеринбуржцев отдают ненужные вещи родным и знакомым
16:25 В Екатеринбурге ребёнок сломал позвоночник во время игр на горке в Основинском парке
16:12 В екатеринбургском посёлке Исток построят четыре новые улицы
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