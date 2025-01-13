Команда Большой уральской тропы объявила фотоконкурс об Урале

– рассказал руководитель проекта «Большая уральская тропа» Вячеслав Пестриков.

«Команда Большой уральской тропы начинает год с нового проекта – фотоконкурса про Урал. Мы проводим его впервые, конечно же, с целью популяризация родного края. "Красная ящерица" – это наша скромная попытка открыть миру Урал, его доступные горы, разноцветные реки, дремучую тайгу, цветущие степи и высокогорную тундру»,