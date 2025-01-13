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Команда Большой уральской тропы объявила фотоконкурс об Урале
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Команда Большой уральской тропы объявила о старте фотоконкурса об Урале «Красная ящерица». Он проводится впервые.
К участию приглашают всех желающих от 18 лет. Требований к месту жительства или гражданству нет, но принимать будут только те работы, которые были сделаны в следующих регионах:
– Свердловская область;
– Челябинская область;
– Оренбургская область;
– Пермский Край;
– Ханты-Мансийский автономный округ;
– Ямало-Немецкий автономный округ;
– Республика Коми;
– Республика Башкортостан.
Выбирать лучшие работы будут в семи номинациях: «Пейзаж», «Фауна», «Флора», «Аэрофото», «Туризм», «Большая уральская тропа», «Телефонофото». Оценивать фотографии будут профессиональные российские фотографы и художники.
Работы будут принимать до 9 февраля включительно на сайте проекта, а победителей назовут 29 марта 2025 года.
К участию приглашают всех желающих от 18 лет. Требований к месту жительства или гражданству нет, но принимать будут только те работы, которые были сделаны в следующих регионах:
– Свердловская область;
– Челябинская область;
– Оренбургская область;
– Пермский Край;
– Ханты-Мансийский автономный округ;
– Ямало-Немецкий автономный округ;
– Республика Коми;
– Республика Башкортостан.
Выбирать лучшие работы будут в семи номинациях: «Пейзаж», «Фауна», «Флора», «Аэрофото», «Туризм», «Большая уральская тропа», «Телефонофото». Оценивать фотографии будут профессиональные российские фотографы и художники.
«Команда Большой уральской тропы начинает год с нового проекта – фотоконкурса про Урал. Мы проводим его впервые, конечно же, с целью популяризация родного края. "Красная ящерица" – это наша скромная попытка открыть миру Урал, его доступные горы, разноцветные реки, дремучую тайгу, цветущие степи и высокогорную тундру»,
– рассказал руководитель проекта «Большая уральская тропа» Вячеслав Пестриков.
Работы будут принимать до 9 февраля включительно на сайте проекта, а победителей назовут 29 марта 2025 года.
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