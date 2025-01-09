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СМИ сообщают о массовом увольнении кондукторов в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге из-за новых троллейбусов, с установленными у входов в салон автоматическими валидаторами, кондукторы стали терять рабочие места.
URA.RU сообщает, ссылаясь на свой источник в екатеринбургском «Гортрансе», что от кондукторов решили отказаться, так как в новых троллейбусов пассажиры могут оплачивать проезд самостоятельно.
В самом «Гортрансе» заявили, что сотрудников не увольняют, а предлагают им перевестись на работу в трамваи, где сейчас кондукторов не хватает, но, как утверждают представители предприятия, некоторые предпочитают уволиться.
URA.RU сообщает, ссылаясь на свой источник в екатеринбургском «Гортрансе», что от кондукторов решили отказаться, так как в новых троллейбусов пассажиры могут оплачивать проезд самостоятельно.
В самом «Гортрансе» заявили, что сотрудников не увольняют, а предлагают им перевестись на работу в трамваи, где сейчас кондукторов не хватает, но, как утверждают представители предприятия, некоторые предпочитают уволиться.
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