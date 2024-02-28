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Бастрыкин взял на контроль ситуацию с нерасселённым домом в Серове
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Глава следственного комитета поставил на контроль ситуацию с аварийным деревянным домом в Серове, 1930-го года постройки, в котором продолжают жить люди несмотря на плохое состояние постройки.
По данным информационного центра следственного комитета, дом признали аварийным ещё в 2018 году, но его жильцам до сих пор не предоставляют взамен благоустроенное жилье. Более того, одну из квартир выдали сироте.
Подчеркивается, что фасад, несущие конструкции и потолочные перекрытия деревянного здания разрушаются, инженерные постройки неисправны, из-за чего жильцы дома постоянно вынуждены терпеть неудобства из-за коммунальных аварий. Помещения дома часто оказываются затоплены.
По данным информационного центра следственного комитета, дом признали аварийным ещё в 2018 году, но его жильцам до сих пор не предоставляют взамен благоустроенное жилье. Более того, одну из квартир выдали сироте.
Подчеркивается, что фасад, несущие конструкции и потолочные перекрытия деревянного здания разрушаются, инженерные постройки неисправны, из-за чего жильцы дома постоянно вынуждены терпеть неудобства из-за коммунальных аварий. Помещения дома часто оказываются затоплены.
«Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СКР по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад о её промежуточных результатах и принятом по итогам решении»,
– говорится в сообщении СК.
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