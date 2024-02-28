Бастрыкин взял на контроль ситуацию с нерасселённым домом в Серове





– говорится в сообщении СК. «Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СКР по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад о её промежуточных результатах и принятом по итогам решении»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Глава следственного комитета поставил на контроль ситуацию с аварийным деревянным домом в Серове, 1930-го года постройки, в котором продолжают жить люди несмотря на плохое состояние постройки.По данным информационного центра следственного комитета, дом признали аварийным ещё в 2018 году, но его жильцам до сих пор не предоставляют взамен благоустроенное жилье. Более того, одну из квартир выдали сироте.Подчеркивается, что фасад, несущие конструкции и потолочные перекрытия деревянного здания разрушаются, инженерные постройки неисправны, из-за чего жильцы дома постоянно вынуждены терпеть неудобства из-за коммунальных аварий. Помещения дома часто оказываются затоплены.