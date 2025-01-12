Коуровской обсерватории исполнилось 60 лет

«Астрономическая обсерватория носит имя Клавдии Бархатовой, которая помогла возродить кафедру астрономии и геодезии в Уральском федеральном университете и приложила немало сил для того, чтобы на берегу реки Чусовой появилась своя площадка для исследования космоса. С 1965 Клавдия Александровна также была научным руководителем Коуровской обсерватории. Известнейший труд Клавдии Александровны «Атлас диаграмм «цвет-величина» рассеянных звездных скоплений» стал настольной книгой для астрономов по всему миру. В честь Бархатовой даже названы звездное скопление «Бархатова-2» и астероид № 5781, открыли который её выпускницы».

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В минувшие выходные солидный юбилей отмечал один из самых интересных научных объектов Свердловской области — Коуровская обсерватория. Строительство её закончилось ровно 60 лет назад — 12 января 1965 года.О юбилее обсерватории напомнили сотрудники Музея истории Екатеринбурга:В одном из филиалов Музея истории Екатеринбурга, в креативном кластере «Л52» сейчас работает выставка «Наука в большом городе. Интеллектуальный ландшафт Свердловска». Большая часть экспозиции как раз посвящена Коуровской обсерватории.