Протест прокурора помог устранить нарушение в нормативном акте Пелыма

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Серовская транспортная прокуратура провела проверку правовых актов органов местного самоуправления и обнаружила нарушение в одном из решений Думы городского округа Пелым. Речь шла о документе, регулирующем порядок расчета арендной платы и установлении ставок аренды за земельные участки, находящиеся в собственности округа.Как поясняет пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры, в ходе проверки выяснилось, что в одном из пунктов акта содержались неправомерные ставки арендной платы за земельные участки, предназначенные для объектов железнодорожного транспорта, таких как пути, вокзалы и станции. Эта норма противоречила действующему законодательству, так как вопросы, связанные с использованием объектов железнодорожного транспорта, включая аренду, относятся к компетенции федеральных органов исполнительной власти. Таким образом, Дума городского округа Пелым превысила свои полномочия.Транспортный прокурор подал протест, и нарушение было оперативно устранено. После рассмотрения протест удовлетворили, а спорные положения документа привели в соответствие с законом. Благодаря вмешательству прокуратуры удалось восстановить законность и исключить превышение полномочий органом местного самоуправления.Напомним, что городской округ Пелым расположен на северо-востоке Свердловской области. Центром его является одноимённый посёлок городского типа. Общая площадь городского округа на данный момент составляет почти 5 тысяч квадратных километров.