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Из-за тёплой зимы жители Свердловской области могут остаться без крещенских купаний
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Из-за тёплой зимы в Свердловской области могут отменить крещенские купания. Об этом в региональном МЧС сообщили ЕАН.
В министерстве чрезвычайных ситуаций допускают такой сценарий в случае, если толщина льда не удовлетворит спасателей. Измерять её будут перед проведением крещенских купаний.
Напомним, что в прошлом году в нескольких городах и посёлках региона вводили запрет на крещенские купания по той же причине.
В министерстве чрезвычайных ситуаций допускают такой сценарий в случае, если толщина льда не удовлетворит спасателей. Измерять её будут перед проведением крещенских купаний.
«Если она будет недостаточной для безопасного нахождения большого количества людей, то мероприятия будут ограничены»,
– заявили в МЧС.
Напомним, что в прошлом году в нескольких городах и посёлках региона вводили запрет на крещенские купания по той же причине.
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