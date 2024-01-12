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В нескольких городах и посёлках Свердловской области запретили крещенские купания
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В нескольких городах и посёлках Свердловской области ввели запрет на крещенские купания. Причина – ненадёжный лёд, который установился на водоёмах из-за обильных снегопадов.
Государственная инспекция по маломерным судам исследовала лёд на Мариинском и Ревдинском прудах и обнаружила, что там образовался двойной лёд – чистый лёд толщиной около 20 сантиметров, над ним 5-7 см воды, над которым ещё 20 см уже мутного льда, менее прочного. В результате купания на Крещение в Ревде, Кунгурке и Мариинске были запрещены, сообщает «Ревда-инфо».
В связи с этим в ночь с 18 на 19 января и весь день 19 января на Ревдинском пруду будут дежурить полиция, Росгвардия, сотрудники городской администрации и волонтёры. Несанкционированные купели будет искать рабочая группа, в которую вошли в том числе полицейские и спасатели, добавляет издание.
Сегодня также стало известно, что аналогичные меры примут в Ирбите и Богдановиче – об этом на пресс-конференции в «Интерфаксе» сообщил начальник центра Государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по Свердловской области Сергей Кабаков. Кроме того, о возможных ограничениях сообщила администрация Асбеста.
В то же время Екатеринбургская епархия будто присоединилась к антиагитации участия в крещенских купаниях, напомнив, что окунание в крещенскую купель не смывает грехи.
В самом Екатеринбурге согласованы для крещенского купания девять купелей – три из них будут расположены на озере Шарташ, по одной – на Калиновских разрезах, в затопленном карьере у гостиницы Ramada, на пруду на Патрушихе в Академическом, Малоистокском пруду, водоёме на улице Базальтовой на Елизавете и на озере Карасьем у Карасьеозёрского.
Государственная инспекция по маломерным судам исследовала лёд на Мариинском и Ревдинском прудах и обнаружила, что там образовался двойной лёд – чистый лёд толщиной около 20 сантиметров, над ним 5-7 см воды, над которым ещё 20 см уже мутного льда, менее прочного. В результате купания на Крещение в Ревде, Кунгурке и Мариинске были запрещены, сообщает «Ревда-инфо».
В связи с этим в ночь с 18 на 19 января и весь день 19 января на Ревдинском пруду будут дежурить полиция, Росгвардия, сотрудники городской администрации и волонтёры. Несанкционированные купели будет искать рабочая группа, в которую вошли в том числе полицейские и спасатели, добавляет издание.
Сегодня также стало известно, что аналогичные меры примут в Ирбите и Богдановиче – об этом на пресс-конференции в «Интерфаксе» сообщил начальник центра Государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по Свердловской области Сергей Кабаков. Кроме того, о возможных ограничениях сообщила администрация Асбеста.
В то же время Екатеринбургская епархия будто присоединилась к антиагитации участия в крещенских купаниях, напомнив, что окунание в крещенскую купель не смывает грехи.
«Церковь учит нас, что грехи смываются только покаянием через Таинство исповеди. Купание в проруби не является церковным таинством или обрядом»,
– пишет телеграм-канал Екатеринбургской епархии.
В самом Екатеринбурге согласованы для крещенского купания девять купелей – три из них будут расположены на озере Шарташ, по одной – на Калиновских разрезах, в затопленном карьере у гостиницы Ramada, на пруду на Патрушихе в Академическом, Малоистокском пруду, водоёме на улице Базальтовой на Елизавете и на озере Карасьем у Карасьеозёрского.
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