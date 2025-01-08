Авито запустил интерактивную карту для утилизации новогодних ёлок

«Неправильная утилизация хвойных деревьев приводит к выделению токсичных веществ и углекислого газа в атмосферу на протяжении десятилетий. Одна ель может разлагаться минимум 30 лет и выделит за это время в атмосферу примерно 16 килограммов углекислого газа. Участие в программе по переработке елок — отличный способ уменьшить количество отходов и внести свой вклад в охрану природы. Переработанные елки могут стать ценным ресурсом: их используют для создания компоста, мульчи и даже в качестве подстилки для животных. Это не только помогает сократить мусор, но и способствует устойчивому развитию, позволяя каждому из нас сделать шаг к более экологичному будущему», — отмечает Василий Лексин, руководитель ESG-направления Авито.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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