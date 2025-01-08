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Авито запустил интерактивную карту для утилизации новогодних ёлок

20.38 Четверг, 9 января 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
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Сегодня, 9 января, на популярной платформе Авито появилась новая возможность: при помощи интерактивной карты теперь можно легко найти пункты приёма ёлок. Это весьма актуальная тема по окончании новогодних и рождественских праздников.

Раздел с интерактивной картой размещён в «Авито Польза». Он позволяет быстро найти более 580 пунктов бесплатной утилизации новогодних ёлок в 90 городах России. Среди городов, где можно воспользоваться этой услугой, – Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Казань, Пенза и другие. На переработку принимаются ели, сосны и пихты.

С каждым годом проблема утилизации новогодних деревьев становится острее, ведь тысячи ёлок отправляются на свалки, где они разлагаются десятилетиями.

«Неправильная утилизация хвойных деревьев приводит к выделению токсичных веществ и углекислого газа в атмосферу на протяжении десятилетий. Одна ель может разлагаться минимум 30 лет и выделит за это время в атмосферу примерно 16 килограммов углекислого газа. Участие в программе по переработке елок — отличный способ уменьшить количество отходов и внести свой вклад в охрану природы. Переработанные елки могут стать ценным ресурсом: их используют для создания компоста, мульчи и даже в качестве подстилки для животных. Это не только помогает сократить мусор, но и способствует устойчивому развитию, позволяя каждому из нас сделать шаг к более экологичному будущему», — отмечает Василий Лексин, руководитель ESG-направления Авито.


Раздел «Авито Польза» также включает другие экологические инициативы компании. Здесь можно найти информацию о благотворительных проектах, раздельном сборе мусора и передаче ненужных вещей на благотворительность. Например, совместно с Российским экологическим оператором Авито реализует карту пунктов приёма вторсырья, что упрощает сдачу перерабатываемых отходов.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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19:07 Свердловчанка выиграла суд против мобильного оператора за невыгодный тариф
18:44 Охранников «Гринвича» после инцидента с «вандалом» проверят следователи
18:29 Студентов УрФУ отправляют на пересдачу из-за сбоев в работе браузера швейцарской разработки
18:01 Екатеринбурженка отсудила у управляющей компании за ДТП 118 тысяч рублей
17:14 У сына начальника алапаевской полиции украли телефон
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14:53 Прокуратура раскритиковала уборку снега в Екатеринбурге
14:17 Невьянскую башню ждёт ремонт
13:05 Свердловские спасатели продлили штормовое предупреждение до 10 января
12:50 Место руководителя уральского Россельхознадзора занял его заместитель
12:26 Екатеринбург выставил на торги право заключать брутто-контракты
12:15 Ударившему девушку-фельдшера в Североуральске гуляке предъявили обвинение
11:15 Двух женщин сбили в посёлке Балтым под Верхней Пышмой
11:08 На Белоярской АЭС приступили к плановому ремонту четвёртого энергоблока
10:33 Мамочку из Шалинского района приговорили к принудительным работам из-за невыплаченных алиментов
10:08 Смертельным ДТП завершилась встреча грузовика и мини-автобуса на Эльмаше
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