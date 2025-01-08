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Авито запустил интерактивную карту для утилизации новогодних ёлок
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Сегодня, 9 января, на популярной платформе Авито появилась новая возможность: при помощи интерактивной карты теперь можно легко найти пункты приёма ёлок. Это весьма актуальная тема по окончании новогодних и рождественских праздников.
Раздел с интерактивной картой размещён в «Авито Польза». Он позволяет быстро найти более 580 пунктов бесплатной утилизации новогодних ёлок в 90 городах России. Среди городов, где можно воспользоваться этой услугой, – Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Казань, Пенза и другие. На переработку принимаются ели, сосны и пихты.
С каждым годом проблема утилизации новогодних деревьев становится острее, ведь тысячи ёлок отправляются на свалки, где они разлагаются десятилетиями.
Раздел «Авито Польза» также включает другие экологические инициативы компании. Здесь можно найти информацию о благотворительных проектах, раздельном сборе мусора и передаче ненужных вещей на благотворительность. Например, совместно с Российским экологическим оператором Авито реализует карту пунктов приёма вторсырья, что упрощает сдачу перерабатываемых отходов.
Раздел с интерактивной картой размещён в «Авито Польза». Он позволяет быстро найти более 580 пунктов бесплатной утилизации новогодних ёлок в 90 городах России. Среди городов, где можно воспользоваться этой услугой, – Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Казань, Пенза и другие. На переработку принимаются ели, сосны и пихты.
С каждым годом проблема утилизации новогодних деревьев становится острее, ведь тысячи ёлок отправляются на свалки, где они разлагаются десятилетиями.
«Неправильная утилизация хвойных деревьев приводит к выделению токсичных веществ и углекислого газа в атмосферу на протяжении десятилетий. Одна ель может разлагаться минимум 30 лет и выделит за это время в атмосферу примерно 16 килограммов углекислого газа. Участие в программе по переработке елок — отличный способ уменьшить количество отходов и внести свой вклад в охрану природы. Переработанные елки могут стать ценным ресурсом: их используют для создания компоста, мульчи и даже в качестве подстилки для животных. Это не только помогает сократить мусор, но и способствует устойчивому развитию, позволяя каждому из нас сделать шаг к более экологичному будущему», — отмечает Василий Лексин, руководитель ESG-направления Авито.
Раздел «Авито Польза» также включает другие экологические инициативы компании. Здесь можно найти информацию о благотворительных проектах, раздельном сборе мусора и передаче ненужных вещей на благотворительность. Например, совместно с Российским экологическим оператором Авито реализует карту пунктов приёма вторсырья, что упрощает сдачу перерабатываемых отходов.
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