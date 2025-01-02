Свердловчанка выиграла суд против мобильного оператора за невыгодный тариф

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Жительница Свердловской области получит компенсацию морального вреда от оператора сотовой связи за то, что компания изменила тариф и не выполняла просьб клиентки вернуть прежний, более выгодный. Решение о выплате компенсации уже одобрено апелляционной комиссией.История началась летом 2021 года, когда жительница Свердловской области заметила, что её мобильный оператор без предупреждения переключил обслуживание телефона на другой тариф. Раньше она пользовалась планом «Онлайн 400 мин 2Гб», где за 270 рублей в месяц были доступны звонки внутри области и в ХМАО-Югра. Но внезапно тариф изменили на «Классический», который не имел абонентской платы, зато предусматривал оплату за каждую минуту разговора. Как результат — несколько дней без связи. Возврат на прежний тариф занял 15 дней, что добавило женщине неприятных эмоций неудобств.Спустя два года, недовольная клиентка оператора сотовой связи подала иск в Кировский районный суд Екатеринбурга. Она потребовала от компании ООО «Теле-2 Мобайл» (ныне «Т2 Мобайл») компенсацию за моральный вред в размере 5 тысяч рублей. Женщина утверждала, что оператор игнорировал её претензии и не сообщал о предпринимаемых действиях. Представитель компании уверял, в свою очередь, что тариф поменяли сразу после её обращения на горячую линию, но клиентке об этом не сообщили. Полностью восстановить тариф удалось в течение положенного 30-дневного срока на рассмотрение претензии.В суде компания пыталась оспорить иск, заявив, что срок подачи обращения был пропущен. Однако аргумент не сработал: сроки исковой давности не применяются к требованиям о компенсации морального вреда. Суд удовлетворил иск частично, взыскав с ООО «Теле-2 Мобайл» 3 тысячи рублей за моральный ущерб и дополнительно 1500 рублей штрафа.Апелляция в Свердловский областной суд ничего не изменила — решение суда первой инстанции осталось в силе.