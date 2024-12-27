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В екатеринбургском Доме офицеров объяснили, зачем завесили фасад маскировочной сеткой
Коллаж: Вечерние ведомости
В конце декабря 2024 года дворовый фасад Окружного дома офицеров, который давно не ремонтировался и имеет явные видимые проблемы с осыпанием, завесили маскировочной сеткой.
Как правило, сетку устанавливают в период проведения противоаварийных или реставрационных работ. Вечерние ведомости направили запрос в Свердлохранкультуру, чтобы выяснить, выдавалось ли согласование на подобные работы. Из ответа госоргана следует, что за согласованием таких работ руководство ФГБУ «Дом офицеров Центрального военного округа» к ним не обращалось.
Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области (Свердлохранкультура) направило предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований закона и предложила демонтировать маскировочную сетку. В самом Дом офицеров объяснили необходимость её размещения «проведением экспозиции военной техники». Что это за экспозиция (во дворе ОДО уже долгое время находится постоянная экспозиция военной техники – прим. ред.), не уточняется.
О серьёзных проблемах с состоянием здания ОДО, в том числе об осыпающемся дворовом фасаде, Вечерние ведомости подробно писали в ноябре. После этого материала депутат Госдумы от «Единой России» Андрей Альшевских обратился в военную прокуратуру.
Как правило, сетку устанавливают в период проведения противоаварийных или реставрационных работ. Вечерние ведомости направили запрос в Свердлохранкультуру, чтобы выяснить, выдавалось ли согласование на подобные работы. Из ответа госоргана следует, что за согласованием таких работ руководство ФГБУ «Дом офицеров Центрального военного округа» к ним не обращалось.
Фрагмент ответа от Свердлохранкультуры на запрос Вечерних ведомостей
Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области (Свердлохранкультура) направило предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований закона и предложила демонтировать маскировочную сетку. В самом Дом офицеров объяснили необходимость её размещения «проведением экспозиции военной техники». Что это за экспозиция (во дворе ОДО уже долгое время находится постоянная экспозиция военной техники – прим. ред.), не уточняется.
О серьёзных проблемах с состоянием здания ОДО, в том числе об осыпающемся дворовом фасаде, Вечерние ведомости подробно писали в ноябре. После этого материала депутат Госдумы от «Единой России» Андрей Альшевских обратился в военную прокуратуру.
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