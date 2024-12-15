Больше трети уральских шоколадок отправляется в Китай





– отмечают таможенники. «И лидерство КНР в этом "сладком" вопросе сохраняется на протяжении последних двух лет»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Уральские конфеты уже два года пользуются популярностью у жителей Поднебесной. Как рассказали в Уральском таможенном управлении, более трети экспортируемых местными производителями шоколадных изделий отправляется в Китай.Также в тройке лидеров, куда отправляют шоколадки и другие сладости, содержащие какао, Грузия и Азербайджан. На них приходится более 20% сладкого экспорта.И сейчас в преддверии новогодних праздников объёмы поставок выросли. Только за последние два месяца с Урала радовать жителей стран-соседей отправилось более 730 тонн шоколадных изделий на 170 миллионов рублей.