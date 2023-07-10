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Миллион рублей выплатят матери погибшего на агрокомплексе «Горноуральский» рабочего

20.34 Четверг, 13 июля 2023
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
Несчастный случай на производстве произошёл год назад. Слесарь-машинист цеха тепловодоснабжения и очистки сточных вод погиб на территории агрокомплекса «Горноуральский» при проведении работ на отстойниках свинофермы.

Проверка органами прокуратуры показала, что причиной несчастного случая —и, как следствие, гибели 55-летнего человека — стала плохая организация работ на предприятии и неудовлетворительная организация системы охраны труда. В связи с этим прокуратура Пригородного района направила исковое заявление в Пригородный районный суд о взыскании с работодателя компенсации морального вреда и материального ущерба. Суд принял решение удовлетворить заявление и взыскал с работодателя погибшего мужчины моральную компенсацию его матери. Размер компенсации должен составить 1 миллион рублей. Кроме того, по решению суда, работодатель обяза возместить и ущерб в виде расходов на погребение погибшего. Это ещё более 70 тысяч рублей.

Ответчик пытался опротестовать это решение в суде высшей инстанции. Однако, Свердловский областной суд, рассмотрев апелляционную жалобу, оставил решение Пригородного суда без изменений.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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