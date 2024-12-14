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Для ледового городка в Историческом сквере Екатеринбурга собрали главную ёлку
Фото: Анна Иванюк / Екатеринбург.рф
В строящемся ледовом городке в Историческом сквере Екатеринбурга уже собрали главную красавицу. Ёлку высотой 30 метров не только успели соорудить, но и украсить. Уже сейчас на ней можно заметить гирлянду и новогодние шары.
Также минувшей ночью специалисты проверили подсветку. На сайте города сообщается, что тестировать праздничное освещение будут ещё несколько дней.
Кроме этого, в сквере принялись за ледовые сооружения. Рабочие сейчас строят из ледяных блоков лабиринт, а участники «Европа-Азия» вырезают изо льда скульптуры на главную тему ледового города – в этом году чиновники выбрали «Новогоднюю сказку снеговиков».
Напомним, что традиционно ледовый городок в уральской столице строился на площади 1905 года, но в этом году там решили сделать каток, в связи с чем главное место для празднования Нового года перенесли в Исторический сквер.
Также минувшей ночью специалисты проверили подсветку. На сайте города сообщается, что тестировать праздничное освещение будут ещё несколько дней.
Кроме этого, в сквере принялись за ледовые сооружения. Рабочие сейчас строят из ледяных блоков лабиринт, а участники «Европа-Азия» вырезают изо льда скульптуры на главную тему ледового города – в этом году чиновники выбрали «Новогоднюю сказку снеговиков».
Напомним, что традиционно ледовый городок в уральской столице строился на площади 1905 года, но в этом году там решили сделать каток, в связи с чем главное место для празднования Нового года перенесли в Исторический сквер.
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