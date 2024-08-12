На всю осень закроют улицу Спутников в Екатеринбурге

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге на улице Спутников скоро начнутся ремонтные работы по реконструкции существующей теплосети, которые, как полагают строители, будут идти всю осень.По этой причине улица Спутников, от переулка Утренний до улицы Авиаторов, будет перекрыта с 2 сентября по 30 ноября.Как сообщили Вечерним ведомостям в пресс-службе мэрии, строители пообещали во время ремонтных работ сделать для пешеходов безопасный проход и проезд для автотранспорта.