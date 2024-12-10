Офис компании «Авито» получил платиновый статус от «Forbes» и «Pridex»

Административный директор «Авито» Анна Долгова отметила, что рабочее пространство играет важную роль в продуктивности: «Мы создаем комфортную и мотивирующую атмосферу. Это не только удобные рабочие места, но и зоны отдыха, спортивные залы, капсулы для сна. Наш офис объединяет тысячи сотрудников, чтобы вместе мы могли добиваться самых амбициозных целей и быть поддержкой друг для друга».

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Авторитетное бизнес-издание «Forbes» и строительная компания «Pridex» включили офис «Авито» в «Топ-50 штаб-квартир российских компаний». Попадание в этот список, да ещё и в платиновом статусе говорит о высоком уровне комфорта, экологичности и технологичности рабочего пространства. Офис компании «Авито» оказался в одном ряду с крупнейшими корпорациями, такими как Газпром, Яндекс, Сбер и VK.Каждый год «Forbes» и «Pridex» анализируют корпоративные офисы, оценивая их с точки зрения недвижимости и HR-метрик. Учитываются такие параметры, как инфраструктура, местоположение, удобство для сотрудников, технологические решения и экологическая ответственность. Эти параметры оказались «платиновыми» у «Авито».Московский офис компании также получил награду за экологичность от «Arendator Awards 2024». Ранее он уже становился победителем престижных премий, таких как «Best Office Awards» и «MCFO Awards». Помимо столицы, «Авито» активно развивает свои офисы в Санкт-Петербурге, Самаре и Казани. Все эти пространства соответствуют высоким стандартам и создают удобство для сотрудников.«Авито» продолжает оставаться крупнейшей платформой объявлений в мире с ежемесячной аудиторией более 72 миллионов пользователей. Платформа объединяет миллионы продавцов и покупателей, предлагая широкий выбор товаров и услуг. За последние годы «Авито» не только укрепила позиции в бизнесе, но и стала примером для создания комфортных и экологичных офисов, где сотрудникам приятно работать и достигать высоких результатов.