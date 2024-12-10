Возрастное ограничение 18+
Депутат Госдумы Альшевских обратился в военную прокуратуру из-за плохого состояния Окружного дома офицеров ЦВО
Фото: Вечерние ведомости
Депутат государственной думы от Свердловской области Андрей Альшевских обратился в военную прокуратуру после публикации Вечерних ведомостей о состоянии Окружного дома офицеров ЦВО.
Он добавил, что «пора бить тревогу», так как к спасению общегородской достопримечательности до сих пор даже не приступали. Ссылается депутат на «местное СМИ».
Напомним, в ноябре мы подробно писали о состоянии памятника архитектуры федерального значения – крыша протекает, подвал затоплен, а трещины внутри здания расширяются буквально на глазах.
«Обратился в военную прокуратуру в отношении Окружного дома офицеров. Здание давно нуждается в капитальном ремонте. На сей счет есть решения судов»,
– пишет депутат в телеграм-канале.
Он добавил, что «пора бить тревогу», так как к спасению общегородской достопримечательности до сих пор даже не приступали. Ссылается депутат на «местное СМИ».
Напомним, в ноябре мы подробно писали о состоянии памятника архитектуры федерального значения – крыша протекает, подвал затоплен, а трещины внутри здания расширяются буквально на глазах.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Глава Екатеринбурга пообещал горожанам более 150 катков
10 декабря 2024
10 декабря 2024
Леди с нетрезвым умом устроила ДТП на Малышева в Екатеринбурге
12 декабря 2024
12 декабря 2024
В Асбесте при пожаре погиб один человек, двоих спасли
14 декабря 2024
14 декабря 2024
В Дегтярске четверо детей надышались угарным газом
12 декабря 2024
12 декабря 2024