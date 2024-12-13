Возрастное ограничение 18+
О метелях в Свердловской области предупреждают синоптики
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
С начала недели в Свердловской области ожидаются метели и снегопады, в том числе в Екатеринбурге. Такие прогнозы дают синоптики Уральского гидрометцентра. Вместе с тем они обещают потепление до -3°C днём.
Сегодня, 16 декабря, в Свердловской области облачно с прояснениями местами снег, в отдельных районах метели. Днём -8...-3°C, на севере до -13°C. Ветер 5-10 м/сек.
В Екатеринбурге небольшой снег. Днём -6...-4°C. Ветер 5-10 м/сек.
Во вторник, 17 декабря, в регионе облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег, метель. Ночью на юге -9...-4°C, на севере -14...-9°C, на крайнем севере до -17°C. Днём -8...-3°C, на севере до -14°C. Ветер 6-11 м/сек.
В столице Урала небольшой снег. Ночью -6...-4°C, днём -5...-3°C. Ветер 6-11 м/сек.
В среду, 18 декабря, в области облачно с прояснениями, снег и метель. Ночью на юге -10...-5°C, на севере -14...-9°C, на крайнем севере до -17°C. Днём -8...-3°C, на севере до -13°C. Ветер 6-11 м/сек.
В уральской столице небольшой снег. Ночью -7...-5°C, днём -5...-3°C. Ветер 6-11 м/сек.
Прогноз ФГБУ «Уральское УГМС».
Сегодня, 16 декабря, в Свердловской области облачно с прояснениями местами снег, в отдельных районах метели. Днём -8...-3°C, на севере до -13°C. Ветер 5-10 м/сек.
В Екатеринбурге небольшой снег. Днём -6...-4°C. Ветер 5-10 м/сек.
Во вторник, 17 декабря, в регионе облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег, метель. Ночью на юге -9...-4°C, на севере -14...-9°C, на крайнем севере до -17°C. Днём -8...-3°C, на севере до -14°C. Ветер 6-11 м/сек.
В столице Урала небольшой снег. Ночью -6...-4°C, днём -5...-3°C. Ветер 6-11 м/сек.
В среду, 18 декабря, в области облачно с прояснениями, снег и метель. Ночью на юге -10...-5°C, на севере -14...-9°C, на крайнем севере до -17°C. Днём -8...-3°C, на севере до -13°C. Ветер 6-11 м/сек.
В уральской столице небольшой снег. Ночью -7...-5°C, днём -5...-3°C. Ветер 6-11 м/сек.
Прогноз ФГБУ «Уральское УГМС».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В свердловском МЧС предупреждают о метелях 13 декабря
12 декабря 2024
12 декабря 2024