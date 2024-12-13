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О метелях в Свердловской области предупреждают синоптики

10.04 Понедельник, 16 декабря 2024
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
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С начала недели в Свердловской области ожидаются метели и снегопады, в том числе в Екатеринбурге. Такие прогнозы дают синоптики Уральского гидрометцентра. Вместе с тем они обещают потепление до -3°C днём.

Сегодня, 16 декабря, в Свердловской области облачно с прояснениями местами снег, в отдельных районах метели. Днём -8...-3°C, на севере до -13°C. Ветер 5-10 м/сек.

В Екатеринбурге небольшой снег. Днём -6...-4°C. Ветер 5-10 м/сек.

Во вторник, 17 декабря, в регионе облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег, метель. Ночью на юге -9...-4°C, на севере -14...-9°C, на крайнем севере до -17°C. Днём -8...-3°C, на севере до -14°C. Ветер 6-11 м/сек.

В столице Урала небольшой снег. Ночью -6...-4°C, днём -5...-3°C. Ветер 6-11 м/сек.

В среду, 18 декабря, в области облачно с прояснениями, снег и метель. Ночью на юге -10...-5°C, на севере -14...-9°C, на крайнем севере до -17°C. Днём -8...-3°C, на севере до -13°C. Ветер 6-11 м/сек.

В уральской столице небольшой снег. Ночью -7...-5°C, днём -5...-3°C. Ветер 6-11 м/сек.

Прогноз ФГБУ «Уральское УГМС».

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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12:34 В Екатеринбурге этой осенью вырос интерес к психологическим книгам
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10:40 На этой неделе екатеринбуржцы отдали мошенникам более 20 миллионов рублей
18:09 В Екатеринбурге неизвестный закидал горящими бутылками здание областного военкомата
17:30 В Екатеринбурге создали новогоднюю свечу по мотивам картины уральского художника
17:06 В суд направлено дело о контрабанде жителем Свердловской области табачной продукции на сумму более 35 миллионов рублей
16:48 В школе Режа организовали встречу с представителями «Русской общины»
16:17 В Екатеринбурге разыскивают пропавшего 12-летнего мальчика
15:23 В Свердловской области ГИБДД зафиксировала нарушения содержания дорог после снегопада
14:31 В Екатеринбурге провести время на главном катке в новогоднюю ночь обойдется в 6 тысяч рублей
13:04 Свыше двух миллиардов рублей направлено на завершение строительства Академического суда и «Дацюк-арены» в Екатеринбурге
12:21 В Асбесте при пожаре погиб один человек, двоих спасли
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20:58 Путин повысил двух судей Ленинского райсуда Екатеринбурга
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