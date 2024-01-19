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Выброшенного из поезда Екатеринбург — Санкт-Петербург кота нашли мёртвым

17.18 Суббота, 20 января 2024
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Кота Твикса, которого из поезда выбросила проводница и всю неделю искали волонтеры, нашли мёртвым, сообщает Рен-ТВ. Хозяин опознал кота.

«Тело обнаружил в Кирове волонтёр, в сугробе. После этого сообщили мне. Я приехал и опознал Твикса. Хочу поблагодарить всех неравнодушных, кто помогал в поиске, а также распространении информации. На окоченевшего кота наткнулись около железнодорожных путей. Предполагаем, что Твикс побежал по рельсам от вокзала в Кирове в сторону микрорайона Лянгасово. Он успел пробежать десять километров», — сообщил MR7 хозяин кота Эдгар.

Семья, в которой жил Твикс, накануне подробно рассказала обстоятельства пропажи любимца — Эдгар Гайфуллин, его отчим Евгений и жена Владислава, а также маленький ребёнок, переезжали из Башкирии в Ленинградскую область. Поскольку у Твикса были проблемы с пищеварением, его отъезд в Тихвин чуть задержался — 10 января Евгений Гайфуллин купил в Екатеринбурге билеты на себя и на кота, а 11 января, пока Евгений Гайфуллин спал в поезде, переноску с котом кто-то открыл (по другой версии, кот выбрался из нее самостоятельно), и Твикс начал гулять по вагону.

Проводница, по ее словам, стала узнавать у пассажиров, чей это кот, и после того как никто не откликнулся, она выбросила кота на улицу. Поезд тогда стоял на территории Кирова, в котором температура воздуха была в районе 20 градусов мороза.

Когда Евгений Гайфуллин проснулся, он обнаружил, что кота нет, поезд на тот момент уже уехал из Кирова. 12 января хозяева объявили поиски кота, пообещав вознаграждение в 30 тысяч рублей, в Кирове были созданы канал и чат поиска. Однако сегодня поиски были прекращены из-за обнаружения трупа животного недалеко от одного из железнодорожных переездов.

В РЖД пообещали провести проверку, а также принять все меры, чтобы в дальнейшем подобного не повторилось. В полиции отказали в возбуждении уголовного дела по статье «Самоуправство», посоветовав хозяевам кота решить вопрос в гражданско-правовом поле.

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Алиса Левина © Вечерние ведомости


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14:27 Появились подробности ДТП с участием трех машин в Первоуральске
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