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В Екатеринбурге судебные приставы нашли мать-рецидивистку в нише дивана
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В Екатеринбурге мать, которая не хочет содержать своих детей, попыталась спрятаться от приставов в диване.
Как рассказали в пресс-службе УФССП, мать-рецидивистка задолжала своему несовершеннолетнему сыну 140 тысяч рублей. Сейчас ребенок находится в Центре социальной помощи семье и детям. При этом у женщины есть ещё дети, (сколько именно — не уточняется), младшей — всего 4 года. Ни один ребенок с матерью не проживает.
Женщину уже привлекали к ответственности за неуплату средств на содержание детей, она отсидела 10 суток.
«За ум так и не взялась. Дознавателем оформлен принудительный привод должника для возбуждения уже уголовного дела», — сообщает пресс-служба.
Между тем, найти женщину оказалось непросто. «Судебные приставы установили, что должница проживает с сожителем на съемной квартире <...> Мужчина открыл дверь, но стал уверять, что его женщины нет дома. Судебные приставы <...> осмотрев жилое помещение, обнаружили должницу в нише дивана», — говорится в пресс-релизе.
В отношении должницы и ее сожителя составили протоколы за попытку обмануть приставов. Мать доставили в отделение для возбуждения уголовного дела.
Как рассказали в пресс-службе УФССП, мать-рецидивистка задолжала своему несовершеннолетнему сыну 140 тысяч рублей. Сейчас ребенок находится в Центре социальной помощи семье и детям. При этом у женщины есть ещё дети, (сколько именно — не уточняется), младшей — всего 4 года. Ни один ребенок с матерью не проживает.
Женщину уже привлекали к ответственности за неуплату средств на содержание детей, она отсидела 10 суток.
«За ум так и не взялась. Дознавателем оформлен принудительный привод должника для возбуждения уже уголовного дела», — сообщает пресс-служба.
Между тем, найти женщину оказалось непросто. «Судебные приставы установили, что должница проживает с сожителем на съемной квартире <...> Мужчина открыл дверь, но стал уверять, что его женщины нет дома. Судебные приставы <...> осмотрев жилое помещение, обнаружили должницу в нише дивана», — говорится в пресс-релизе.
В отношении должницы и ее сожителя составили протоколы за попытку обмануть приставов. Мать доставили в отделение для возбуждения уголовного дела.
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